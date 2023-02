Tras una semana de internación en terapia intensiva, despertó Chano

El cantante y ex líder de Tan Biónica fue ingresado el viernes pasado al Sanatorio Otamendi de urgencia y permaneció intubado y con antibióticos por una infección y una posible mala ingesta de sus medicamentos.

Chano habría recuperado la conciencia este viernes, según informaron fuentes cercanas al cantante. Además, el músico ya no tendría fiebre después del grave cuadro que vivió esta semana, agregaron sus allegados.

El miércoles, Marina Charpentier, su madre, habló sobre la salud de su hijo y confirmó que “está estable. Sigue en terapia intensiva y está entubado".

Chano fue internado de urgencia el viernes en el sanatorio Otamendi y a pesar de las sospechas, no fue por una recaída a las drogas ya que su examen toxicológico dio negativo. La madre del músico confirmó que su hijo estuvo entubado por una infección y un posible error en la ingesta de sus medicamentos.

Por su parte, Marina Chapentier reiteró que no se trataba de un problema con las drogas: "Chano está en tratamiento permanentemente. Tiene terapia de grupo e individual. Ve al psiquiatra cada 15 días y le hacen un test de orina, como un Evatest, para ver si está limpio. Siempre dio negativo", aseguró.

“Que una persona como él no esté consumiendo no quiere decir que igual no esté sensible, él ha contado su enfermedad y para personas como él, extremadamente sensibles, la vida es muy difícil”, agregó.