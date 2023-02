Qué opina Leonardo DiCaprio sobre su reputación con las modelos jóvenes

Leonardo DiCaprio fue viral en las redes sociales en los últimos años por un extraño detalle en sus relaciones amorosas: sólo sale con mujeres menores de 25 años. Pero lo más curioso de todo esto es que al cumplir esa edad se separa de ellas. Este rumor avivó las llamas cuando esto mismo sucedió con su última pareja: Camila Morrone, actriz y modelo argentina conocida por ser hijastra de Al Pacino.

Morrone y DiCaprio se conocieron en diciembre de 2017 y comenzaron su noviazgo en enero de 2018, cuando ella tenía 20 años. Si bien ninguno de los dos blanqueó su relación en algún momento, el romance se hizo evidente por sus frecuentes paseos públicos y se terminó de confirmar cuando se los vio disfrutando juntos de unas vacaciones en Colorado y en el cumpleaños de Ellen DeGeneres; además, se lo pudo ver al actor en compañía de la modelo en los Oscar 2020, edición en la cual el intérprete estaba nominado a Mejor Actor. Finalmente, al cumplir los 25 años, la pareja se separó y el mito de “la regla de los 25” volvió a crecer.

Ahora, la estrella de Hollywood de 48 años fue vinculada con Eden Polani, una modelo israelí de 19 años, tras ser vistos en una fiesta. El rumor cuando se difundió la fotografía de los dos sentados el uno junto al otro. Esto despertó nuevamente los comentarios y bromas en torno a los intereses románticos del actor que, según opinan los usuarios en las redes sociales, son cada vez más jóvenes.

Según recogió el medio In Touch, estos rumores no cayeron del todo bien al protagonista de Érase una vez en... Hollywood. Según indicó la revista, una fuente le confirmó que DiCaprio se encuentra “muy molesto” con aquellos comentarios. “Estaba muy molesto porque no puede salir en absoluto sin que la gente [piense] que está saliendo con alguien”, añadió al respecto.

Otra fuente le explicó a E! News que “se dio la casualidad que Leo y Eden formaban parte del mismo grupo y estaban sentados al lado en una fiesta”. Y defendió que "solo porque Leo esté hablando o sentado al lado de una chica no quiere decir que esté saliendo con ella".

“Con todas las novias de Leo, una vez que ella se centraba en el trabajo y tenía sus propias prioridades, él se distanciaba. En lugar de tener rupturas dramáticas, se tomaron un tiempo separados”, explicó la fuente a In Touch sobre la larga relación que tuvo con Morrone, la cual terminó abruptamente.