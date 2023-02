EL PASADO DE LOS “HERMANITOS”

Si bien ahora los vemos 24 horas por televisión, conocemos sus gustos, sus mañas y algo de su historia, hasta hace solo unos meses los participantes de Gran Hermano 2022 eran desconocidos para el medio. No se conocían sus nombres ni sus pretensiones artísticas pero con el correr de los días y con el reality ya rodando, comenzaron a filtrarse imágenes suyas participando de otros programas, ya sea como participantes de algún juego y castings televisivos, como así también de campañas publicitarias.

Ellos mismos en varias oportunidades contaron el derrotero de pruebas fallidas que tuvieron que atravesar hasta entrar a la casa más famosa del país. Con más o menos repercusión, la mayoría de los hermanitos tiene un pasado en el que los medios de comunicación pusieron el foco en ellos.

Desde su aparición en el ciclo, Walter Santiago se destacó como uno de los personajes más relevantes y polémicos de esta edición. El hombre de 60 años, el más longevo en la historia del reality, ingresó con una campera de la bandera de Estados Unidos, se dio a conocer como Alfa y generó todo tipo de repercusiones adentro y afuera de la casa.

Sus historias de vida que cuenta a los demás participantes, como el día que Moria Casán intentó seducirlo, o el supuesto encuentro con la cantante Daniela y hasta la presencia de Luis Miguel en su boda fueron algunos de los tópicos que llamaron la atención y que abrieron grieta sobre su veracidad. Pero algunas historias son reales y pueden corroborarse fácilmente, como su paso anterior por la pantalla chica.

Uno de los primeros videos que comenzó a viralizarse luego de su ingreso, fue el intento fallido de ser parte de Masterchef, a cuya audición se postuló con la idea de preparar un solomillo de cerdo con puré verde. Ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis, el cocinero que se presentó como comerciante comenzó a detallar su preparación. Sin embargo, un detalle no había tenido en cuenta, y es que a quieren lo evaluarían no les cayó en gracia que haya metido el dedo en el puré para constatar su temperatura. Así las cosas, su participación en el ciclo sólo duró esa instancia.

Pero no sería la única vez que se animó a ser parte de un casting para un programa de cocina, ya que también se lo puede ver cocinando en su hogar antes del inicio de una nueva temporada de El gran premio de la cocina. Allí, según su relato, en una edición anterior había sido llamado para una prueba y tras preparar una tortilla no fue elegido.

Para esta oportunidad, envió un video en donde preparaba unos bifes a la plancha con champiñones salteados en manteca y oliva. Si bien no está televisada la respuesta que le dieron desde la producción, se infiere que fue otro casting fallido porque nunca se lo vio en el ciclo que conducía Carina Zampini.

Además de la cocina, otra de sus pasiones son los autos, y así fue parte del programa El Garage, el clásico del mundo motor, en el que luego de presentarse y contar algunos detalles de su infancia dio paso a su auto, un Peugeot 404 original del año 1973 que según explicaba en esa entrevista le daba muchas alegrías. “Estoy feliz con este auto, yo tuve muchos autos.

Es más, compartimos notas con El Garage, yo viví en Miami durante 13 años y me di el gusto de tener muchos autos, y los autos que quise, pero pocos me dieron la satisfacción que me dio este Peugeot”, aseguraba.

Otro de los participantes que también tuvo su incursión en la pantalla chica, aunque en una escala mucho menor, fue el taxista Juan Reverdito, quien hace poco más de dos años participó por el lingote en el programa Bienvenidos a Bordo que conducía Guido Kaczka, en la época pandémica en la que los taxistas hacían fila en la puerta para participar de cada uno de los juegos.

En ese momento, el participante aseguró que su familia estaba integrada por “mi mujer, mis dos hijos y un nieto de 1 año. Le mando un beso grande y a mis hijos, Juanchi y Felipe”. Sin embargo, pese a que no pudo sacar el lingote se llevó como premio un chango de supermercado lleno tras adivinar la edad de Mónica Farro.

Uno de los participantes más queridos de la casa es Marcos Ginocchio, el joven de 22 años oriundo de la provincia de Salta. De él se conoce que mientras está cursando el último año de la carrera de abogacía, vive con sus padres y sus hermanos estudian en el exterior. Eso es lo que siempre cuenta, también se sabe que entrena y que es luchador, pero pocas veces dijo que trabajaba como modelo y que participó en campañas publicitarias. De todos modos, no es un secreto. En su cuenta de Instagram puede verse algo de la gráfica que hizo para una marca de cerveza. En las imágenes se ve con el pelo mucho más corto, algo más aniñado y posando con dos chicas con el mar de fondo.

Julieta Poggio es la más famosa de todos los participantes, o al menos muchos la recordarán por los papeles que interpretó como actriz cuando era pequeña. Si bien tal vez el más notable sea su rol de hija menor de Adrián Suar en Solamente vos, también fue parte de tiras como Consentidos y Hermanitos del Fin del Mundo. También hizo de hija de Nicolás Cabré en la película Papá por un día.

Pero la actriz oriunda de Villa Devoto tuvo hace poco una participación en un especial famosos de 100 argentinos dicen. La hermanita asistió junto a Lola Latorre, Chopa Montoya y Juli Castro como parte del elenco de Amor Propio, la obra que protagonizaba en el Teatro Picadero. Y con sus intervenciones llamó la atención del conductor Darío Barassi, en sus habituales diálogos con los participantes.

“Juli, ¡no tenés una gota de maquillaje!”, ironizó el actor al presentarla. Más tarde, las acusó de hacer trampa y le colocó una cruz roja como castigo. Y entre sus revelaciones, cuando era una cara absolutamente desconocida para el gran pública, aseguró haber asistido a una bruja para que le diera suerte en el amor. “¿Contratarías a una bruja para enamorar o desenamorar a alguien?”, consultó el conductor. “Re. Fui a brujas para que me digan el futuro. Me re funcionó”, respondió Poggio.

Su mejor amiga dentro de la casa, Daniela Celis -también conocida como Pestañela o Venganiela- tuvo su cuarto de hora como participante de Minuto para ganar. Conducido por Marley y Lizi Tagliani, el ciclo que se emitía en el 2021 por Telefe y en donde se la puede ver a Daniela como participante, fue muy importante para ella ya que deslumbró a los conductores con su carisma y con su soltura frente a las cámaras.

Además, ganó el premio de 100 mil pesos y cuando Marley le preguntó qué haría con el dinero, ella afirmó emocionada: “Me caso, Marley”. Finalmente de casarse ni noticias, pero un año después entraría al reality.

Pero la gran posibilidad por fin llegó y ahora pueden mostrar todo lo que se venían guardando en participaciones fallidas en el reality. Ya en la recta final del juego, solo restará saber quién se queda con los 15 millones de pesos y la casa, y con el corazón de los televidentes.