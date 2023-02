Pixar anunció un corto que tendrá como protagonista a una de sus estrellas

La productora Pixar publicó un tweet con los principales proyectos que llegarán a la plataforma Disney+ durante 2023 y hubo uno que generó una enorme expectativa.

Se trata de ‘Dug Days: Carl´s Date’, que tratará sobre la primera cita de Carl luego de la muerte de Ellie, quien fue el amor de su vida.

Durante el arranque de la película de 2009 que está entre las que más fanáticos tiene en Pixar, muestran la historia de Carl junto a Ellie, que comenzó cuando eran apenas unos niños, continúa con su muerte y es uno de los motivantes del anciano para hacer volar su casa con globos de helio hasta unas cataratas en Sudamérica.

14 años después de la película que emocionó a todos, se estrenará este corto en el que se mostrará cómo continúa la vida del Sr. Fredricksen junto a su mascota Dug, el simpático perro que lo acompañará en esta nueva aventura.

Aún no se sabe si el corto contará con la presencia de Russell, el joven niño explorador que pone patas para arriba la vida de Carl y termina convirtiéndose en una especie de nieto para él.

En el video también se da un pantallazo a las próximas llegadas, que incluirán proyectos de Marvel, películas ya estrenadas en cines, series y mucho más.

Grab the popcorn!🍿

Coming to @DisneyPlus in 2023 from Pixar:

🐶 Dug Days: Carl's Date

⚾️ Win Or Lose pic.twitter.com/2Y8JYv0Uc1