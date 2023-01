La tana que sale con el excolega de Icardi desactivó una bomba: “Wanda y Mauro son tontos”

Simona Guateri, la mujer italiana del futbolista senegalés Keita Baldé, al que vincularon en las últimas horas con Wanda Nara, rompió el silencio y apuntó durísimo contra el matrimonio de la mediática argentina y Mauro Icardi, a quienes trató de quilomberos.

La italiana, con la que el ex jugador del Inter tiene dos hijos, habló ayer con Juan Etchegoyen, para MitreLive, luego de que un periodista español tirara una bomba que le explotó en la cara: según su versión, Wanda y su marido se habrían encontrado en Dubai, dónde él estaba parando para disputar un partido de fútbol, y a donde ella viajó misteriosamente.

Pero la mujer rompió el silencio luego de que Mauro Icardi entrara en acción y saliera a contestarle al periodista español: según su campana, Keita era el que “tiroteaba” a su mujer desde hacía tiempo, algo por lo que el rosarino, incluso, le había advertido vía redes sociales a la “cornuda consciente”.

Pero Simona se cansó y habló. “Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto”, aseguró. También contó que, luego de que trascendiera la versión del affaire entre su marido y Wanda, el propio Keita llamó a Icardi para arreglar los tantos pero no le contestó.

“Lo que nos toca a nosotros hoy, quizás mañana le toca a otro. Pero estos viven así, poniéndose celosos mutuamente. Pelean entre los dos y ponen gente en el medio. Yo no entro en esto”, agregó.

La italiana negó el romance y remarcó: “A nosotros no nos gusta esta vida ni este humo. Estos viven así y te comen la cabeza. Son tontos de verdad, como niños. Yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café”.

En medio del escándalo, Wanda volvió al país. Ayer un detalle llamó la atención: la rubia, ahora morocha, luce un lujoso collar que, vaya coincidencia, también usa Simona. ¿Habrá sido un regalo de Keita? Al parecer, el vínculo entre Wanda y el senegalés no sería reciente y, dicen, habría fotos que podrían comprobar la infidelidad.