¿Qué revela y qué esconde “El comandante Fort” sobre el chocolatero?

Ricardo Fort es más que un mediático: es mito, emblema de la cultura pop, meme, fetiche de frases que se repiten en asados, en las redes sociales. Un millonario con corazón de artista y un don para lo bizarro.

Todo eso pretende retratar la serie documental “El comandante Fort”, que llega el miércoles a Star+ para contar la historia de origen, el ascenso a la fama y el repentino fallecimiento del multimillonario heredero de una de las marcas chocolateras más importantes del país devenido en icónico mediático. Una serie que lleva más de dos años en producción, que no estuvo desprovista de sus propios escándalos y que, además, corre el riesgo de no ver la luz. ¿Qué sabemos de la serie sobre el chocolatero?

Empresario, actor, cantante, personalidad de la televisión: la propuesta producida 20/20 Films intenta poner el foco sobre todos aquellos aspectos que convirtieron a Ricardo Fort en una de las figuras de la farándula más controvertidas e irresistibles para el consumo popular irónico y no tanto en sus cortos cuatro años de notoriedad, y que todavía trasciende tras su muerte en 2013 a raíz de un fallo cardíaco súbito.

Pero fundamentalmente “El comandante Fort” buscará explorar la trastienda de su vida pública para dar a conocer sus vivencias personales, sus conflictos internos y el contexto que acompañó su salto a la fama, uno marcado por las particularidades de la escena gay de las décadas del 90 y 2000, el difícil modelo de “star-system” de la TV local, la adicción a la fama y el dinero y la manipulación extrema del cuerpo en pos de alcanzar su imagen ideal.

LOS TEMAS

Fama, fortuna, presiones, trastornos de la imagen, el lado B del glamour, la homosexualidad, el escándalo como forma de vida: todas estas cuestiones atravesaron la vida de Ricardo Fort en la década del 2000, cuando alcanzó su gran y deseada notoriedad mediática a través de su excéntrico estilo de vida y una actitud irreverente que lo transformaron en una celebridad y un pionero en su estilo dentro de la industria del entretenimiento y en prácticamente uno de los primeros influencers de la región. Pero que también tuvo su costo. La serie también plantea por qué su figura sigue teniendo tanta relevancia en el imaginario social argentino a nueve años de su muerte, revelando sus luchas internas y su revolución mediática, la de nuestro Paris Hilton criado a chocolates FelFort.

EL FINAL DE FORT

El episodio final de la serie retrata el año más intenso en la vida de Ricardo Fort. Dolor físico, tras haberse sometido a más de una veintena de operaciones para modificar su aspecto corporal a lo largo de su vida, decepciones personales y enfrentamientos con el mundo del espectáculo. Gustavo Martínez, su ex pareja, y sus familiares más cercanos reflexionan sobre un final anunciado que, al mismo tiempo, fue el comienzo de la leyenda que continúa viva hasta hoy.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Rodada en distintas locaciones de Buenos Aires y Miami, la serie reconstruirá toda esa trama mediante imágenes inéditas y de archivo junto a entrevistas y testimonios exclusivos de familiares y amigos cercanos del protagonista, como sus hijos, Marta y Felipe; su hermano Eduardo y su pareja más conocida, Gustavo Martínez; nombres con los que la producción busca alejar el relato del sensacionalismo para ahondar sobre sus vínculos reales.

LOS QUE DIJERON QUE NO

La participación de Martínez, fallecido en 2022, en el documental, es de hecho uno de los puntos de conflicto del documental: muy crítico de la forma en que la familia trató al tutor de los hijos de Ricardo, pareja del chocolatero y amigo durante toda su vida, tras la muerte del mediático, el sobrino de Martínez plantea que Gustavo firmó su participación en la serie sin saber lo que firmaba.

“¿Estaba para hacer eso, para firmar?”, se preguntó el sobrino de Martínez cuestionando la autorización que dio su tío al momento de autorizar su salida en la serie, dado el cuadro de depresión que tenía. “Era un tipazo, y lo usaron para la serie estando mal y estamos muy preocupados por cómo va a salir Gustavo”, aseguró Pol.

Por eso, la familia de Martínez presentó un escrito a la productora para que se impida la salida de la serie: “No sabemos nada del material, es todo muy reciente y no queremos que salga la serie por cuidar a un familiar, a un buen tipo, queremos cuidar su imagen, es respeto”, añadió.

Otras personas cercanas a Fort directamente no saldrán: Adriana Salgueiro y Virginia Gallardo, por ejemplo, se negaron a participar. Hubo motivos económicos, aunque Salgueiro, por ejemplo, afirmó que no la querían: “Prefiero que quede en mí y en mi corazón. A la familia por ahí yo no le caía bien o no me querían. Entonces ahora ellos son los que están, Ricardo ya no está más”.

¿SE CORRE EL VELO?

Las palabras de Salgueiro, al igual que la participación de los hijos de Ricardo, dejan en claro que la serie documental es una versión autorizada de la biografía fortiana. Autorizada, claro, por los Fort, lo que implica que el entramado familiar de la familia chocolatera, repleto de escándalos a medio revelar y situaciones ocultadas para evitar los escándalos, tal vez no tenga protagonismo en la serie documental.

REVELACIONES ÍNTIMAS

Los testimonios de sus allegados no serán el único camino al Fort íntimo: la investigación periodística de la serie estuvo a cargo del periodista argentino Eddie Fitte, y durante el proceso, fue encontrado un diario íntimo e inédito de Ricardo Fort en el que Ricardo relata, entre otras cosas, su fracaso en la música y revela sus primeros amores, iluminando una parte de su historia hasta hoy desconocida.

LOS RESPONSABLES

Creada por Patricio Álvarez Casado, la serie de cuatro episodios cuenta con guiones realizados por Tamara Tenenbaum, Juan José Becerra, Nicolás Miguelez, Tomás Balmaceda como asesor de género y Eddie Fitte en el rol de investigador periodístico.