Jenna Ortega: Quién es la actriz del momento que estuvo enamorada de Obama

Merlina Addams es uno de los personajes góticos y de la comedia de terror más queridos por varias generaciones. Y, en concreto, la interpretación de Cristina Ricci en las películas de La Familia Addams sentó las bases de un mito cuya sombra era muy alargada. Sin embargo, hay una actriz que, contando incluso con la aprobación de la propia Ricci, ha logrado vestirse con esas sombras y hacer suya a la famosa Merlina o Miércoles. Ella es Jenna Ortega, la actriz del momento.

Jenna Ortega nació en Valle de Coachella (California) Estados Unidos, el 27 de septiembre de 2002. Es la cuarta de seis hermanos y tiene ascendencia mexicana por parte de ambos padres y puertorriqueña por parte de madre.

Su vocación por la actuación despertó de manera temprana, con tan solo seis años. Por eso, desde pequeña se centró en ese camino y, a la vez, la actriz admite que le hubiera gustado tener algunas experiencias propias de una niña y adolescente normal.

“Tengo la suerte de estar trabajando incluso en tiempos como estos… Pero lo siento por los niños que, como yo, se están perdiendo el baile de graduación que no pueden tener la experiencia de ir al instituto o a las fiestas de cumpleaños que querían. Porque creo que es una parte tan importante de la vida que me perdí y desearía haberla tenido”, dijo en entrevista con Cosmopolitan.

Con ocho años, Jenna ya audicionaba para sus primeros castings. En 2012 apareció en un episodio de la serie “CBS Rob”. También tuvo otro papel episódico en la serie “CSI: NY”. Y su primer trabajo cinematográfico fue en 2013 en “Iron Man 3”. Ese mismo año, de Marvel saltó al terror trabajando en “Insidious: Chapter 2”. Un año después, tuvo su primer papel recurrente en una serie, “Rake”. También en 2014 la eligieron para el elenco de “Jane the Virgin” y para la comedia “The Little Rascals Save the Day”.

En 2015, Ortega pasó a formar parte del elenco principal de la serie de Netflix “Richie Rich” y también para la película “After Words”. De 2016 a 2018 fue la protagonista de la serie de Disney Channel “Stuck in the Middle”.

En 2019 volvió a mostrar su aterrador talento cuando trabajó en la película de Netflix “The Babysitter: Killer Queen”. En 2021 pudimos verla en películas como “Yes Day” y “The Fallout”, mientras que en 2022 continuó la senda del miedo con “Scream 5” y “Studio 666”. Pero el papel que ha catapultado a Jenna Ortega a la fama internacional ha sido el de Merlina Addams en la serie de Tim Burton para Netflix, “Merlina”.

El éxito de la serie la ha convertido en la segunda más vista de Netflix, la más vista del momento en 100 países y la que mejor estreno ha cosechado en su primera semana. La interpretación de Jenna, aclamada tanto por la crítica como por los fanáticos, la ha hecho crecer también en redes sociales.

Ortega cosecha casi 38 millones de seguidores en Instagram pese a que en 2021 comentó que elimina la plataforma de su teléfono “probablemente unas dos veces por semana”, según dijo a InStyle. Una de las escenas que más ha trascendido es la del famoso baile de la protagonista, cuya coreografía fue ideada por la propia Jenna Ortega. En TikTok, los usuarios sustituyeron la canción de la serie, “Goo Goo Muck” de The Cramps, por “Bloody Mary” de Lady Gaga, viralizando tanto el tema como el baile al convertirse en un reto en la plataforma.

Otro de los detalles que más han calado de la actriz, es la mirada del personaje, sobre lo que también ha hablado: “durante las dos primeras semanas de rodaje hice una toma en la que no parpadeé en absoluto y Tim Burtón dijo ‘no quiero que parpadees más’. Aunque yo no lo había hecho conscientemente, simplemente sucedió”, dijo en entrevista con Vogue.

En una ronda de preguntas y respuestas con Netflix, la joven desveló que se negó a decir una de las frases del guion, en concreto: “Dios mío, me estoy volviendo loca por un vestido, literalmente me odio a mí misma”. Sobre ello, Ortega explicó: “sentí que podíamos evitar muchos diálogos de este tipo para intentar hacer a Merlina más humana”.

También contó la parte que menos le ha gustado de la serie, y es el triángulo amoroso entre su personaje con Xavier y Tyler: “les dije desde el principio que no quería que ella estuviera en medio de algo así”.

Con esta autenticidad, no es de extrañar que a su vez Jenna sea muy reservada para su vida privada. Eso sí, la actriz no ha dudado en confesar entre bromas cuál fue su amor platónico de la juventud: “me enamoré de Barack Obama hasta el punto de que estaba obsesionada con él y lo veía en la televisión con ojos de amor”, reveló para Deadline.

Ortega también ha dejado claro su posición reivindicativa con sus raíces latinas, al preferir no aceptar papeles que den una imagen negativa de su cultura y gente: “no quiero hacer de una sirvienta o de la hija del jefe de un cartel, prefiero interpretar a un personaje poderoso de manera positiva”, dijo a Cosmopolitan.