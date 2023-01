Shakira y Piqué: Del amor al odio en un puñado de canciones

“Hace un par de años me sentía sola, solía pensar que no existía Dios. Pero entonces tú me miraste con tus ojos azules”, dice una estrofa de “23”, una de las canciones que Shakira (45 años) le dedicó a su hasta hace nada compañero de vida, Gerard Piqué (35).

Así, ambos eran una de las parejas más importantes del mundo mediático. Más de una década de relación, una vida en común y dos hijos (Milan, de 9 años, y Sasha, de 7). Nada de eso ha impedido que su historia en común llegue a su fin.

Rumores de una supuesta infidelidad del futbolista en contraposición a los que hablan de una relación abierta, aquellos que dicen que llevaban meses separados y que Gerard Piqué, fiestero, no vivía en la casa familiar y no tenía ni las llaves; son las teorías acerca de su ruptura.

Pero hay otra lectura que puede hacerse de la relación entre ambos: aquella que la artista colombiana ha ido construyendo a través de las canciones que inspiran (o inspiraron) este fallido romance. “Llegas aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo”.

No, la letra de “Waka Waka (Esto es África)” de Shakira no habla de amor. Pero es el inevitable pistoletazo musical de su romance con Gerard Piqué. Era el himno del Mundial 2010, en el que la selección española, con Piqué en la plantilla, resultó vencedora. Y es que, cuando se conocieron personalmente en el “Rock in Río” previo al Mundial de 2010, el futbolista le dijo: “Mira, voy a ganar este Mundial. Voy a llegar hasta la final sólo para poder verte una vez más”.

Así lo afirmó la cantante en una entrevista para la BBC. Y Piqué, a su manera, lo confirmó en el periódico L’Esportiu: “El primer día le dije que nos encontraríamos en la final”. Algo que se cumplió y cuyo resultado fue que en 2011 la pareja oficializó su relación.

ME GUSTA ESA BARBITA

Años después, Shakira escribió “Me Enamoré” (2017) una canción que hablaba de aquellos comienzos y del amor que seguía sintiendo por su novio: “Me enamoré, me enana-namoré. Lo vi solito y me lancé, me ena-na-namoré”. Es más, el tema describía a la perfección algunos de los atributos de Piqué que más gustaban a la cantante: “Mira que cosa bonita, que boca más redondita, me gusta esa barbita”.

Yendo más allá, la letra hablaba de sus planes de futuro y familia: “contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar” y remataba con una declaración apasionada.

Tanto esa canción y a la que había escrito en 2014, “23” (edad que tenía Piqué cuando conoció a Shakira, que le saca 10 años exactos ya que ambos nacieron el 2 de febrero con una década de diferencia), las complementa “La Bicicleta” (2017), el éxito de la colombiana con Carlos Vives, en la que se puede escuchar: “que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse ‘pá’ Barcelona”.

OJOS ROJOS DE LLORAR

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”. Así rezaba el comunicado remitido a la Agencia Efe con el que se anunciaba públicamente lo que los rumores ya venían avisando unos días antes: la relación entre Pique y Shakira llegaba a su fin.

El periodista Emilio Pérez Rozas decía en “El Periódico” que todo se debía a “una joven rubia de 22 años, que está estudiando y trabaja de azafata de eventos en Barcelona”. En contraposición, hay quienes dicen que ya llevaban tres meses separados y que no existía infidelidad. O que ella intentó volver con el futbolista al menos dos veces y no quería separarse, según las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez al mismo medio.

O que tenían, según el periodista José Antonio Avilés en “Viva la Vida”, “una relación abierta”. Algo que le habría dicho “alguien muy cercano a Piqué”. Y es que la pareja habría llegado a un acuerdo: “tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero, pero de cara a la galería seguimos siendo pareja”. Sea cual sea la verdad, son muchos quienes afirman que el úl

“YO SABÍA QUE ESTO PASARÍA”

Unos meses después de “Te Felicito”, y en colaboración con Ozuna, Shakira estrenó su sencillo “Monotonía” con el que volvió a hablar de su frustrado romance con Piqué, aunque, implícitamente.

Con esta canción, con la que la “Loba” siguió facturando, la barranquillera puso a bailar a sus seguidores a ritmo de bachata, que entre sus frases dice: “Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo... Fuimos cómplices del egoísmo... Nos olvidamos de lo que un día fuimos y lo peor es que... No fue culpa tuya ni tampoco mía... Fue culpa de la monotonía... Nunca dije nada, pero me dolía... Yo sabía que esto pasaría”.

“UNA LOBA COMO YO”

Los rumores habían caldeado un ambiente que en los últimos meses había ido escalando entre indirectas, y la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap llegó en la nochecita del miércoles para confirmar un tema lleno de mensajes: “perdón si te salPIQUE”.

Bajo el título “BZRP Music Session #53”, Shakira arrancó con mensajes como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”.

En los primeros 20 minutos tras su publicación, el tema había cosechado casi 2 millones de visualizaciones en YouTube Shakira ya había publicado un adelanto de la letra de la canción en sus redes sociales, “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, que no dejó indiferente a nadie y confirmó las suposiciones de que se trataría de un tema cargado de recados para el ex futbolista español Gerard Piqué.

De hecho, la alta expectativa en las redes aumentó después de la filtración de una estrofa de la canción en la que la cantante colombiana dice: “a ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifiques, mastica y traga (...) Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique”.

Otro de los juegos de palabras que incluyó la artista hace referencia a la supuesta nueva pareja de Piqué, Clara Chía”: tiene nombre de buena persona, clara-mente es igualita que tú”. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “yo valgo por dos de 22” fueron otros de los recados de la colombiana.

La cantante también hizo referencia a otros escándalos que ha protagonizado recientemente, como el juicio con Hacienda en España por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros.

También quiso recoger en su letra un mensaje de resiliencia dando a entender que se volvió “más dura” después de la ruptura.