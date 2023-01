Argentina, 1985 fue premiada como la mejor película de habla no inglesa

El filme Argentina, 1985 ganó esta noche el premio Globo de Oro a la mejor película en idioma no inglés otorgado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La producción de Santiago Mitre, protagonizado por Ricardo Darín y que refiere a los juicios a las juntas, quedó de esta manera muy bien posicionada para los premios Oscar, en donde ya fue seleccionada para la lista larga.

"Para la gente de Argentina, después de ganar el campeonato del mundo de fútbol, esto es una gran alegría", expresó Ricardo Darín, tras pedir disculpas y romper el protocolo de la celebración llevada a cabo en el hotel Beverly Hilton, y hablar en castellano.

Antes, el propio Mitre destacó en inglés que además de con su equipo compartía el premio con los que "lucharon por la democracia en la Argentina".

La película de Mitre, la más vista del año del cine nacional y que se encuentra disponible en Amazon Prime, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar.

Así fue la premiación para la película argentina.

