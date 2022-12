Escándalo en GH: denuncian que venden fotitos hot de las “hermanitas"

Tremenda versión corre con fuerza y tendría que ver con una situación que, de comprobarse, podría traer enormes problemas para Telefé. Al parecer, personas que tienen acceso al detrás de escena de la casa de “Gran Hermano” habrían tomado fotos de las participantes, y hasta desnudas, que se estarían ofreciendo en las redes sociales.

Días atrás, Julieta Poggio, una de las “hermanitas” más sensuales del reality contó una extraña situación que vivió cuando, mientras se miraba en el espejo, notó que del otro lado alguien la enfocaba con un celular. Sin embargo, dijo que llegó a ver más allá: “veo a una persona a los ojos, me mira, me tira un beso y se va”. Y aunque en ese momento, la joven modelo lo contó entre risas, sus compañeros le hicieron que no estaba bueno que alguien le sacara fotos sin su consentimiento.

En ese contexto, Yanina Latorre contó una picante versión: “Hay un grupo de Telegram, que es pago, que vende fotos de las chicas en bolas. Pía y yo las vimos. Hay fotos de todas y en unas poses tremendas porque hay alguien, que no sé quién es, si es alguien que labura o alguien que fue de visita… Viste que está el hijo del gerente… Y hay poses de las chicas, lolas, todo… Cuando se agachan para ir al baño, todo”.