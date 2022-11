Luciano Castro anunció que se distancia de Flor Vigna: conocé el motivo

Luciano Castro reveló que pasará el verano separado de Flor Vigna, su pareja. El motivo del distanciamiento serían los proyectos laborales de ambos artistas, los cuales se encontrarán trabajando en distintas partes del país.

El actor señaló que es una separación forzosa debido a que estará instalado en Mar del Plata realizando una temporada teatral, mientras que su novia comenzará una gira con su carrera musical.

Luciano fue entrevistado por el programa Implacables de Susana Roccasalvo y señaló que no tenía idea de cómo organizar el verano con los dos hijos que tuvo con su ex pareja, Sabrina Rojas, y Flor. “Tenemos un lugar divino para estar. Flor va a trabajar mucho, porque está de gira”, comentó.

Además, reconoció que el verano es el momento laboral más importante para su pareja. “Está en su mejor momento. Saca tema tras tema y el verano es cuando más se toca”, explicó y agregó: “el punto de encuentro está y cuando podamos nos vemos”.

Sobre el distanciamiento explicó que: “No hay mucho más misterio. Pero no podemos proyectar, ni planear, porque por ahí le salen 5 fechas seguidas a Flor y no la veo”. También reveló que: “voy a estar haciendo teatro. No me voy a poder mover”.

Por otra parte, el actor se encargó de despejar los rumores de separación que puedan surgir tras este distanciamiento. “Estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea” expresó y finalizó: “no presionamos ningún lugar más que sentir lo que sentimos, y ya. Acá, en la Luna o en Madagascar, la voy a ver”.