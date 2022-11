Ana Rosenfeld publicó un crudo mensaje que alimentó las dudas sobre la reconciliación de Wanda e Icardi

En medio de las especulaciones sobre la continuidad del matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Ana Rosenfeld, abogada de la rubia, sorprendió al compartir en sus redes una contundente reflexión que parecería estar dirigida al futbolista. "Maldivas cuando hay amor es tu paraíso, pero no confundan, Maldivas no es el paraíso que salve un matrimonio... mejor cambiá tu destino", escribió junto a una postal que se tomó en la isla en la que días atrás estuvo la pareja.

El mensaje no pasó desapercibido, sobre todo porque la abogada hace años que mantiene una relación estrecha con la familia de Wanda. Y luego de la fuerte crisis matrimonial que se desencadenó en 2021, por el affaire del jugador del Galatasaray de Turquía y la China Suárez, tomó partido por la rubia. Sin ir más lejos, días atrás confirmó que iban a iniciar los papeles de divorcio.

"Firmaron lo que se llama la separación. Wanda quería que quede claro, porque hay un poco de resistencia de parte de Mauro Icardi. Él no se quiere separar", explicó en la mesa de Mirtha Legrand. "Hoy por hoy es unilateral, la gente puede separarse cuando no hay más amor, ni más ganas de seguir juntos", agregó.

Por su parte, tras su estadía por la isla paradisíaca, Icardi confirmó la reconciliación con un posteo en sus redes sociales. "No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda", escribió junto a una imagen en la que se los ve abrazados. Pero la rubia no solo no le respondió públicamente, sino que se limitó a mostrarse sola o en compañía de sus hijos, sin dejar rastros de su marido en el plano virtual.

No conforme con esta actitud, la rosarina expuso un mensaje privado de Wanda. "Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo. Espero volver con G. 2022", le escribió Nara en una conversación de WhatsApp a la que le sacó una captura de pantalla y la compartió en sus historias de Instagram.

"Gracias a vos @wanda_nara por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron, por contar uno de sus deseos. Pronto volveremos con G", agregó, en referencia a sumar otro integrante a su numerosa familia ensamblada, ya que ella es madre de Valentino, Benedicto y Constantino, de su matrimonio con Maxi López, y juntos tienen a Francesca e Isabella.