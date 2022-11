A corazón partido: Homs lloró al hablar de la separación con De Paul

Camila Homs se separó de Rodrigo De Paul y desde entonces todo fue lío: acciones judiciales, versiones cruzadas, mediatización... Hasta fue a ver a Coldplay el día que por sorpresa cantó Tini, la actual de su ex.

Pero ahora, los malos momentos han quedado atrás, según contó la modelo. Incluso, será conductora de un programa culinario, una de sus pasiones. En otro momento de su vida, sin embargo, a Camila todavía le cuesta hablar de la ruptura con el padre de sus criaturas sin emocionarse.

“Para mí mis hijos son todo. Sin ellos la verdad que no hubiera podido seguir adelante, verles las caritas en esos momentos me daba las fuerzas que necesitaba”, contó profundamente conmovida, en una entrevista en Canal Nueve donde llegó para charlar de sus nuevos proyectos. Entre lágrimas, Camila aseguró que la faceta de ser mamá le encanta.

“Siento que mi nene de un año y medio tiene como quince, yo les doy libertad para que crezcan y sean felices”, aseguró la ex pareja de De Paul, que recientemente apareció en la portada de Rolling Stone, donde tiró algunos tiritos por elevación a su ex. La modelo también contó que de su nueva fama le cuesta todavía asimilar cierta persecución mediática, aunque “entiendo que son las reglas del juego”.

En ese sentido, Camila recordó su encuentro con papparazzis a la salida de una cena con una amiga, y le recordaron aquella vez que le preguntaron si volvería con el volante que jugará el Mundial. A mediados de octubre, Homs también había sido noticia al ser consultada sobre la supuesta crisis entre Tini y su ex.

“No tengo nada para decir. Lo que no me involucra, no opino. Con su relación no tengo nada que ver. A él lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos”, tiró. Entonces, le preguntaron: “¿Volverías con Rodrigo después de todo esto?”, le preguntó el notero.

Sorprendida, Homs le contestó: “No, no sé. Pará. Es un montón lo que me estás preguntando. No te puedo responder eso, no. Hoy no, la verdad que no. Tema superado. Estoy súper bien así”.