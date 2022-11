Por qué Shakira canceló su participación en la apertura del Mundial Qatar 2022

A solo días de que se haya confirmado la participación de Shakira en la apertura del Mundial Qatar 2022, la cantante colombiana anunció que no cantará después de la lluvia de críticas que recibió.

Las mismas se generaron por que el país anfitrión no cumple ni respeta los Derechos Humanos lo que provocó que otros artistas como Dua Lipa y Rod Steward le hayan dicho "no" a ser partícipes de la apertura del certamen internacional.

"Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial", dijo Adriana Dorronsoro, periodista de un programa español.

Esta decisión, que habría sido tomada por la misma artista, trajo consigo diversas repercusiones al tratarse de otro "dolor de cabeza" en su vida en lo que va del 2022 luego de su escandalosa separación con el futbolista Gerard Piqué.

El show de apertura está previsto para el domingo 20 de noviembre, antes de que se dispute el encuentro entre Qatar y Ecuador por la fase de grupos. El mismo se realizará en el estadio Al Bayt que cuenta con una capacidad para 60.000 espectadores.

De esta manera varios artistas internacionales manifestaron su rechazo a la realización del Mundial en dicho país y ante la respuesta negativa de la FIFA decidieron no participar.

"Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", había expresado en sus redes sociales Dua Lipa.