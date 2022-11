La actriz turca Devrim Özkan habló de su relación con Mauro Icardi

En medio de una nueva crisis con Wanda Nara, en la que ella inició los trámites de divorcio, Mauro Icardi se vio envuelto en rumores de romance con la modelo italiana Diletta Leotta, por los "me gusta" que le deja en sus publicaciones de Instagram, y con la actriz turca Devrim Özkan, a raíz de una foto en la que se los vio muy cerca y la presencia de la joven en el último partido del Galatasaray, club en el que juega el rosarino.

Para la prensa de Turquía había dos posibilidades: que la artista de 24 años, conocida por su trabajo en telenovelas, mantuviera un romance con Icardi o con el jugador uruguayo Lucas Torreira, quien también estaba en la reunión en la que se la vio con Mauro e incluso, en la misma foto que se viralizó. Y ante las consultas de los periodistas, aclaró cuál es su vínculo con el todavía marido de Wanda Nara: "Somos amigos... Se pueden tener amigos. Somos amigos".

Por lo pronto, Icardi no salió a hablar sobre los romances que le adjudican. En cambio, Wanda Nara lo destrozó en la TV italiana, donde recientemente debutó en Bailando con las estrellas. "Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’. Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así", contó entre lágrimas.

Y explicó que, si bien en la Argentina muchos minimizaron lo ocurrido, para ella vivió una traición de parte del padre de sus hijas Francesca e Isabella. "Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco. Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona", recordó

Además, se mostró quebrada por la separación: "Me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad".

Cabe recordar que días atrás, Ana Rosenfeld, la abogada e íntima amiga de Wanda, dio detalles de su divorcio. "Firmaron lo que se llama la separación. Wanda quería que quede claro, porque hay un poco de resistencia de parte de Mauro Icardi. Él no se quiere separar", explicó en la mesa de Mirtha Legrand. "Hoy por hoy es unilateral, la gente puede separarse cuando no hay más amor ni más ganas de seguir juntos", agregó.

Por otra parte, confirmó las versiones que aseguraban que el futbolista le había cedido todos los bienes luego de la fuerte crisis que atravesaron en 2021 por su affaire con la China Suárez. "Lo que trascendió es la realidad, firmaron lo que se llama la separación de bienes, que cada uno administraba su patrimonio y en función de eso cada uno tenía la libertad de seguir generando", explicó la letrada. Y aseguró que su clienta sigue oficiando de representante de Icardi: "Ella incluso está cobrando honorarios por representarlo cuando estaba en el Inter".