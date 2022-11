Gran Hermano: a quién salvó Romina de la próxima gala de eliminación

Tras convertirse en la ganadora de la prueba del líder en Gran Hermano, Romina Uhrig no solo obtuvo inmunidad por una semana, sino que también contó con el beneficio de salvar a uno de los nominados -Agustín Guardis, Walter "Alfa" Santiago, Juan Reverdito, Mora Jabornisky y Daniela Celis- de cara a la gala de eliminación del próximo domingo.

La decisión no fue fácil para la exdiputada nacional, ya que se lleva bien con la mayoría de los que estaban en la placa. "Estoy nerviosa, juro que prefería que me voten a estar en este lugar. Es una placa con recontra compañeros y es difícil", le dijo a Santiago Del Moro, quien le pidió que expresara su opinión sobre sus compañeros que más votos acumularon en la última nominación.

"Agustín, con él no tengo mucha cercanía, no lo descifré bien y creo que no lo conozco tanto. Por ahí esta con su estrategia y no se muestra, pero no se deja conocer mucho", manifestó sobre el joven de 25 años que se convirtió en el blanco de ataques y burlas para sus compañeros durante la última semana.

Sobre Juan, quien luego de la expulsión de Martina Stewart Usher intentó redimirse con el grupo, señaló: "Me parece un gran compañero, le dije que me parecía que cuando estuvo Tomi no era él. Le dije que me parecía un gran tipo y tenía que mostrarse él mismo, porque me parece una muy buena persona". Y también destacó lo bien que se lleva con Alfa, ya que juntos se encargan de la organización de la casa. "Pegamos una buena relación y nos cuenta anécdotas que no sabemos si son reales o no porque conoce a todo el mundo", dijo con humor.

Fiel a lo que había acordado con sus compañeras, Romina estaba decidida a dejar a los tres hombres nominados en placa para poder salvar a una de las chicas, pero no estaba claro a cuál iba a elegir. "Dani fue la primera que me recibió en la casa. Me abrí mucho a ella, le conté muchas cosas mías. Tuvimos un desencuentro hace poco y lo charlamos, lo pudimos solucionar. Me encariñé un montón", explicó sobre Celis, quien viene de días complicados, con muchos cruces con sus compañeros.

Mientras que a Mora la tildó de "personaje". "Te hace reír un montón con cada cosa que sale, me parece muy buena y por eso digo que juro por Dios que es recontra difícil salvar a una", enfatizó. Pero finalmente, decidió usar su beneficio con Daniela y dejar en placa a Mora, a quien ve más fuerte fuera de la casa. Sin embargo, no sabe que la joven misionera se ha ganado el rechazo de gran parte del público de las redes por sus estrategias en la competencia.