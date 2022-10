Falleció Robbie Coltrane, el actor que le dio vida a Hagrid en Harry Potter

El actor británico de origen escocés, Robbie Coltrane, falleció este viernes a los 72 años en un hospital cercano a su casa de Larbert, Escocia, según confirmó su representante al medio Deadline. El mismo fue reconocido especialmente por haber encarnado al personaje de Hagrid, el memorable guardabosques de Hogwarts en las películas de Harry Potter.

“Se lo recordará durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Poter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo y por el que recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana desde hacía más de veinte años" destacó su agente, Belinda Wright.

Durante su larga trayectoria, también se destacó interpretando a Valentin Dmitrovich Zukovsky en James Bond GoldenEye (1995) y The World Is Not Enough (1999), protagonizadas por Pierce Brosnan.

Tuvo otras interpretaciones memorables. Por ejemplo, su papel como Dr. Edward Fitz Coltrane, el psicólogo forense del drama televisivo de asesinatos Cracker (1993), por el que ganó tres premios British Academy Film Awards (Bafta) consecutivos a mejor actor. También fue nominado a ese galardón por su participación en el drama National Treasure (2016) y Tutti Frutti (1987).

Quién fue Robbie Coltrane

Nació en Rutherglen, Escocia, en el año 1950. Anthony Robert McMillan, adoptó el nombre artístico de Robbie Coltrane cuando tenía poco más de 20 años, en homenaje al saxofonista de jazz John Coltrane, y se abrió paso en la producción teatral The Slab Boys.

Sus primeros papeles en el cine fueron en las películas Flash Gordon (1980) y Mona Lisa (1986). Luego, apareció en la pantalla chica en Tutti Frutti (1987) y en Blackadder the Third (1987). En 1991, interpretó al Papa en la comedia The Pope Must Die. En la década del 90, se destacó en su papel como Coltrane en Cracker(1993).

Su debut como Hagrid fue en la primera película de la saga: Harry Potter y la piedra filosofal (2001). Gracias a su destacada actuación, se convirtió rápidamente en uno de los personajes más queridos de la historia fantástica. Según dijo la autora de la historia, JK Rowling, Coltrane estaba en la parte superior de su lista para interpretar a Hagrid desde un principio.

La despedida de J.K. Rowling

La famosa autora de la saga de Harry Potter se despidió de Coltrane a través de Twitter. En una publicación, manifestó: "Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie".

"Tenía un talento increíble, completamente único y fui más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos", agregó.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z