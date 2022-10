China íntima: “ven una imagen mía de ‘comehombres’ y no es así”

“La China” Suárez da pocas entrevistas. Habló con Star+ para promocionar “Terapia alternativa”, de vez en cuando la atrapan en alguna situación pública donde declara algo, pero en general habla y calla a través de sus redes.

Bueno, ayer “La China” estuvo en “La Peña” para una de esas raras chances de entrevista mano a mano con la escandalosa rubia, qeu fue convocada por su amigo, el conductor de “Morfi”, Jey Mammon.

Y hablaron de todo. “La gente ve una imagen mía de ‘come hombres’ y no es”, dijo cuando le preguntaron por el “Icardi-gate”, su último lío.

También afirmó que “para mis amigos soy un caso perdido. Me dicen lo que piensan, pero saben que si tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer aunque después me quiera matar” y que esa forma de ser le ha dejado solo amigos cercanos.

“Solo se queda cerca la gente que se tiene que quedar”, se sinceró, contundente sin mencionar a ninguna de sus ex amigas Paula Chaves, Zaira Nara o Gimena Accardi. De Rusher contó que “nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente. Nada que ver. De hecho nunca había salido con alguien más chico, ni me había fijado. Tenía mucho prejuicio”.

También reveló que “no nos dimos bola esa noche” pero que “teníamos un amigo Cupido de cada lado. Llevaban y traían. Él no me dio bola. No hubo onda al principio. Me fui”.

Pero “después nos empezamos a escribir. Empezó él a escribir. No me acuerdo el primer mensaje. Me dijo que había sido muy mala onda. Es que no soy mala onda, le dije. No lo hice como estrategia. No sé... Fue muy lindo todo. A veces vuelvo para arriba. Busco las conversaciones. Soy muy pisciana. No borro nada. Bloqueo, sí”. Del artista dijo que “no está contaminado” y “me da mucha paz, algo que nunca sentí. Tiene que ver con el momento que estoy viviendo de mi vida”.

“¿Piensan tener hijos?”, quiso saber Jey. “Tres es un montón. No hablamos del tema de los hijos, todavía. No soy de proyectar y de hablar del futuro. Me encanta lo que estamos viviendo, y realmente somos muy felices ahora”.