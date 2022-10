César Mascetti, el conductor que entró en todas las casas

Todas las noches, en buena parte de los hogares argentinos, ingresaba al living por la pantalla César Alberto Mascetti, quien junto a su pareja, Mónica Cahen D’Anvers, se convirtió al frente del histórico “Telenoche” en sinónimo de noticias. El noticiero era, en tiempos donde no existía el cable y tampoco internet, una cita obligada en cada velada, antes de la cena. Mascetti, fallecido ayer a los 80 años, víctima del cáncer, era capaz de comandar desde la pantalla los valores más altos del periodismo, la seriedad, el compromiso, la objetividad, la integridad, pero a la vez construyó una cercanía con la audiencia que lo convirtió en uno más de la familia.

Cara visible de “Telenoche” junto a Cahen D’Anvers por más de dos décadas, Mascetti, retirado desde 2003 en su campo de San Pedro, se consagró como uno de los cronistas y conductores históricos de Canal 13, señal para la cual realizó entrevistas a Juan Domingo Perón, Arturo Umberto Illia, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Salvador Allende, Jorge Luis Borges, George Harrison y Marcel Marceau, entre otros.

Dio sus primeros pasos en el periodismo gráfico en el diario El Independiente, que había fundado su abuelo, Alejandro Mascetti, y que continuó su padre. Entre los 60 y comienzos de los 70 continuó en medios porteños como Clarín y La Razón, hasta que en 1971 supo que en Canal 13 buscaban un cronista.

Dos años después, quedaría como parte del equipo principal de “Telenoche”, junto con Roberto Maidana, Sergio Villarruel y Evangelina Solari, y entre 1977 y 1980 participó de “Mónica presenta”, que condujo Cahen D’Anvers luego de su regreso a la señal. Mascetti también participó de los ciclos “Los temas del día” (1973-76), “De 7 a 8” (1981 a 1984), “El candidato” (1985, 1987 y 1989), “El espejo” (1984 a 1986) y “Desayuno” (1987 a 1989).

Desde 1991 y hasta 2003, Mascetti y Cahen D’Anvers, quien ya por entonces era su pareja, formaron la dupla de conducción de la segunda etapa de “Telenoche”, donde marcaron una época y un estilo que era acompañado con el rating y numerosos premios.

Sobre el final de su carrera, en 2004, César y Mónica llevaron su química a Radio del Plata, donde estuvieron al aire hasta 2015. Desde entonces se habían retirado a San Pedro, donde administraban su espacio turístico-rural.

Uno de los picos de la carrera de Mascetti se dio cuando, en 1977, el periodista logró entrevistar al guitarrista de The Beatles, George Harrison, en las playas de Guarujá, Brasil. El reportaje se concretó gracias a Emerson Fittipaldi, ex piloto de Fórmula 1 y amigo del ex Beatle, que estaba de vacaciones. Ya con su carrera solista en marcha para ese entonces, Harrison fue consultado por Mascetti sobre la posibilidad de una reunión de The Beatles y respondió: “Cuando sos chico, vivís con tu mamá y tu papá, y después te vas a vivir con tu esposa. Pero nunca volvés con tus padres”.

LOS ADIOSES

El deceso del reconocido periodista tuvo amplia repercusión en radio, televisión y redes sociales, con muchos de sus colegas, compañeros, allegados y admiradores despidiéndose de Mascetti.

El presidente Alberto Fernández expresó en su cuenta de Twitter “su profundo dolor” por el fallecimiento y destacó que Mascetti fue un “histórico periodista y conductor de la televisión argentina, que durante tantos años informó en Telenoche junto a Mónica Cahen D’Anvers”.

“Un afectuoso abrazo y mis condolencias para ella y quienes lo quisieron”, dijo Fernández, a quien se sumó también el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien lamentó por la misma red social la muerte del conductor y lo destacó como “un emblema del periodismo de nuestro país, que entró en la casa de todos los argentinos con profesionalidad y un carisma inigualable”. Marcelo Bonelli, uno de los compañeros históricos de Mascetti en “Telenoche”, manifestó su “inmenso dolor” y consideró que Cesar fue “una leyenda del periodismo” y su pérdida es “una muy grande para quienes lo conocieron y para el periodismo argentino”.

“Se murió el más grande de todos. Humilde, generoso y profesional. Quienes tuvimos la suerte y el honor de trabajar con César sabemos que fue el mejor”, escribió el periodista Juan Pablo Varsky, además de su colega Luis Novaresio, quien destacó que Mascetti fue un “maestro generoso que le hizo muy bien a su oficio”. En tanto, el conductor de “Telefe Noticias”, Rodolfo Barili, manifestó que el trabajo de Mascetti generó su “respeto y admiración enormes que pudo hacerle saber” al periodista.