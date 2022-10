Ringo Starr tiene una enfermedad en la voz y canceló un concierto

El ex Beatle Ringo Starr debió cancelar el concierto que iba a brindar el fin de semana en el Four Winds Casino de Michigan, debido a una enfermedad que no fue especificada pero que afectó a su voz.

Así lo hizo saber su equipo de trabajo a través de un comunicado replicado por Variety, en donde aclaró que se esperó hasta último momento para confirmar la suspensión, debido a que el artista especulaba que podría mejorar para la hora del concierto.

“Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero afectó su voz, por lo que el programa se canceló”, decía el comunicado compartido también por el Casino. La cancelación también alcanzó otro show que iba a realizar este fin de semana.