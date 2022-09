Susana Giménez reveló por qué rechazó la conducción de ¿Quién es la máscara?

Parecía que luego del periodo más duro de la pandemia, 2022 sería el año que marcaría el regreso deSusana Giménez a la televisión argentina. Sin embargo, a días del inicio del último trimestre del año, la diva confirmó que estará en la pantalla chica. Lejos de que le falten propuestas, las autoridades de Telefe le habían ofrecido estar al frente de ¿Quién es la máscara?, pero hubo algo que no la convenció.

"No me pareció que era para mi, no era para mí", aseguró en diálogo con el cronista Santiago Sposato. Y marcó la principal diferencia entre el programa que actualmente conduce Natalia Oreiro y los formatos que ha llevado adelante anteriormente: "Es un programa donde no hay un premio, qué sé yo. No era para mí. Cada cual hace lo que le gusta. A esta altura de la vida hago lo que me gusta".

Por otra parte, la diva reconoció que este año no trabajó en TV porque no tenía ganas. "La semana que viene me voy a Uruguay y después creo que me voy al mundial. Me voy a Qatar", contó sobre sus planes a futuro. Y aseguró que no estará en el país árabe para trabajar, sino para disfrutar de la Selección: "Voy con Mercedes y los chicos . Sé que estará Marley por ahí, y tal vez haremos algo".

Semanas atrás, la diva contó que el canal de las pelotas le había ofrecido conducir un programa de canto, pero ante la gran oferta de este tipo de formato, se negó. "El público está cansado de ver gente cantando en la tele", señaló en una entrevista. Además, estuvo en México para la filmación de un reality que se podrá ver en la plataforma Prime Video.

Se trata de LOL: si te ríes, pierdes, un formato original de Japón, que ya se hizo en México y España, y reúne a un grupo de diez humoristas, que deberán convivir bajo el mismo techo -al mejor estilo Gran Hermano- con el objetivo de hacer reís a sus oponentes a través de distintos pasos de comedia, sin perder la seriedad. La plataforma de Amazon volvió a apostar a la rubia luego de su trabajo en Porno y helado, la comedia de Martín Piroyansky que marcó su regreso a la ficción y que tendrá una segunda temporada.