La China en el ojo de la tormenta por rupturas familiares

NICOLÁS CABRÉ Y EUGENIA TOBAL

Cabré estaba casado legalmente con Eugenia Tobal. Ambos, incluso, habían intentado tener hijos: en septiembre de 2011, cuatro meses después de casarse tras unos meses de noviazgo, ella había perdido un embarazo. Para entonces, Tobal ya no estaba en la tira “Los Únicos”. Y La China Suárez, al principio solo un personaje secundario, ganaba protagonismo. Aparecieron los rumores de affaire que destruyeron emocionalmente a una Tobal ya quebrada por su pérdida. En enero de 2012, Tobal y Cabré se separaron. Y, después de negarlo en repetidas oportunidades, en abril de ese mismo año Suárez optó por blanquear su noviazgo con el galán. “No me interesa lo que pasa con Eugenia Tobal porque no es nada mío.

No es ninguna traba para mí, nunca fui su amiga. No me importa Eugenia. Cuando uno se separa, se separa”, lanzó. Su romance no duró demasiado: en noviembre de 2013, cuando Rufina, su hija, tenía cuatro meses, se separaron. La China saldría casi un año con el cantante español David Bisbal, una relación que terminó en medio de rumores de infidelidades. Luego, vendría el motorhome.

PAMPITA Y BENJAMÍN VICUÑA

Lo que aconteció en el motorhome del rodaje de “El hilo rojo” ya es una de las historias más emblemáticas de la farándula argentina: Benjamín Vicuña, entonces parte de una familia con Pampita, y La China Suárez, filmaban una película con escenas bastante subidas de tono, con mucho magreo, y parece que lo ocurría frente a las cámaras comenzó a trasladarse a detrás de escena. Se lo hicieron saber a Pampita, que fiel a su estilo se mandó al set y abrió la puerta del motorhome para encontrar a su pareja y a su compañera de elenco con muy poca ropa y mucho olor a sexo. Sobrevinieron desmentidas hoy graciosas (la manta de Nepal bajo la que se cobijaron los actores, la palta que supuestamente compartían inocentemente) y La China incluso salió a llorar en “Intrusos” ante el escarnio que sufría en redes sociales por lo que, decía ella, eran todas mentiras. Pero era verdad. Los padres de Bautista, Beltrán y Benicio se separaron.

El chileno y La China comenzaron una relación que duró hasta el año pasado, y entonces La China comenzó entonces una serie de nuevas aventuras como soltera...

WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Soltera y en Europa por trabajo, La China Suárez comenzó a chatear con Mauro Icardi, fanático de la actriz desde los días de “Casi Ángeles”. Él le juró que estaba separado, e incluso dijo algunas cosas poco amables de su mujer. Ella le creyó, y comenzaron las videoll madas. Videollamadas hot. Lo que pasó después es debatido: ¿se encontraron Mauro y La China en un hotel mientras Wanda, la mujer del goleador, paseaba con su hermana por Europa? ¿Qué pasó en ese hotel, se consumó el romance? Icardi le dijo a su mujer que no, pero a ella le llegaron otras informaciones y comenzó un proceso de derrumbe de la pareja que culminó esta semana, con la separación que parece definitiva entre la botirreina y su representado, que, sin embargo, todavía intenta reconquistarla. “Otra familia más que te cargaste por zorra”, le tiró Wanda a La China, antes de que ella la llama e intentara explicar... Pero no hubo caso.

ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN AÑO 2022

El escandalete de Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez dejó tras de sí daños colaterales: al parecer, Jakob Von Plessen fue cómplice en el encuentro entre La China Suárez y Mauro Icardi, y desde entonces, como le ocurrió a su hermana, Zaira anda de crisis en crisis con su pareja y padre de sus dos hijos. Es que, claro, si el aristócrata apañaba la infidelidad de Mauro y salía de juerga con él, no solo rompía los códigos sino que probablemente anduviera en la misma... Las sospechas comenzaron.

Las versiones de separación surgían cada mes, y ellos desmentían. Hasta esta semana: la morocha confirmó la ruptura, luego de que se dijera que ella se había encontrado con un polista. Según contaron en “Mañanísima”, esa versión no era tan falsa: ella habría comenzado a hacer “la suya”luego de que él se mandara la macana. Y él se habría enterado... por micrófonos que tiene en su casa. La China, mientras tanto, sale con Rusherking, que ya estaba separado de María Becerra cuando se conocieron. Eso no impidió, sin embargo, que la hincha de Gimnasia tirara algunas ironías sobre la actual de su ex...