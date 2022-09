Mirtha Legrand, de estar a punto del retiro a pegar la vuelta al Trece

Y un día volvió Mirtha: casi tres años después de la última vez que condujo sus mesazas (más allá de algunas apariciones esporádicas el año pasado), la diva se sentó en la cabecera de su programa otra vez el sábado, para conducir “La Noche de Mirtha”.

“Querían que La Chiqui vuelva, y acá estoy. Tanto lo pidieron, y la Chiqui volvió”, saludó una muy emocionada Mirtha, que confesó en el monólogo inicial que “pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología con Guillermo”.

En su regreso a la televisión, Mirtha, que fue saludada de forma virtual por Maluma, fue anfitriona de Moria Casán y su actual pareja, el dirigente político Fernando Pato Galmarini, el periodista y conductor de A24 Baby Etchecopar y el popular cantante José Luis El Puma Rodríguez.

La diva vistió para el esperado regreso, diez meses después del programa que condujo con su nieta para despedir el 2021, un vestido de la casa de alta costura Iara, una firma con más de 35 años en la industria, compuesta por los diseñadores Edgardo Cotón y Mario Vidal, ganadores de la primera “Tijera de Oro” otorgada por la Cámara Argentina de la Moda. Además, contó Héctor Vidal Rivas, asesor de La Chique, “eligió joyas personales para esta ocasión, con los que se siente ella misma. Tiene una colección de anillos increíbles, y quiso lucirlos”.

Como siempre, Gladys Andrade la maquilló y Leo Cosenza la peinó. Como siempre, y con invitados como Baby y Galmarini no podía ser de otra manera, la política fue protagonista de la mesaza. En particular, el intento de asesinato contra Cristina. Baby sostuvo que “fue lo peor que vi en política” y explicó que se solidarizó con la vicepresidente debido a que él atravesó una situación similar; Moria dijo que el ataque forma parte del odio que se percibe en la sociedad y redes sociales, donde “lo que triunfa son los haters”.

“El odio vende”, tiró, mientras que Galmarini remarcó que “hay que tener cuidado, es un momento bravo. Hay que tener cuidado con lo que se dice”. Mirtha los escuchó a todos. Y después, dio su punto de vista: “El odio tiene que desaparecer, no se puede vivir así”.

Pero hubo también momentos más relajados, como cuando El Puma le confesó que estaba enamorado de ella. “¿Y no te desilusioné cuando me conociste?”, respondió ella con gracia. Además, Moria le obsequió una corona de oro artesanal que trajo de Europa de su gira para interpretar la versión de “Julio César” de Shakespeare. “Es para vos como un símbolo de tu reinado absoluto”, le dijo. Mirtha, de todos modos, no se sintió tan halagada como para no hacerle una pregunta picante a La One: “¿Moria, vos nos querés a Susana y a mí?“.

“Me cuesta un huevo querer. A vos te quiero muchísimo. A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas. Fuimos la rubia y la morocha, trabajamos con Olmedo y Porcel, éramos todos estelares: en el teatro encabezaba yo, en el cine encabezaba ella. Fuimos muy buenas compañeras de trabajo”, respondió la actriz. “Con Susana nos ponen siempre en competencia pero no me siento diva”, contó además. “Sino que me creo divagante, me siento una mina disruptiva que me atrevo a muchas cosas mas que ustedes, me atrevo a Julio César de Shakespeare”.

Perdóname no estoy atacando tu parte artística pero me atrevo a cosas que tal vez ustedes son mas estructuradas, me siento modernizada no me quedo. Hice programas de televisión que fueron un antes y un después y he perdido publicidad, no tranzo con el sistema y me voy”. EL RATING Una de las cuestiones a las que desde la producción estaban atentos era al rating del programa: la vuelta de Mirtha generaba expectativas, pero la discusión con el canal es que desde El Trece sentían que era un programa “caro” por el poco rating.

El sábado, Legrand comenzó con 9.5 puntos de rating, ganándole a una repetición de “Casados con hijos” que salió al aire antes de “PH”. Pero cuando Andy apareció en la pantalla los números de la diva se desmoronaron: a las 22:20, Legrand bajaba 8.1 puntos de rating y lograba imponerse sobre Kusnetzoff que registraba 7.7, pero 20 minutos más tarde Andy ya había revertido la situación, con Mirtha registrando menos de 8 puntos de rating. Andy cerró la velada por encima de los 9 puntos, mientras que Mirtha, por debajo de los 7. En promedio: “PH” se impuso con 8.6 puntos sobre los 8.1 de la diva.