Fin de la novela: hubo arreglo entre De Paul y Homs y además ella charlaría a solas con Tini

La novelita entre Rodrigo De Paul y Camila Homs estremece a los seguidores de La Scaloneta, que quieren ver al “motor” de la Selección pensando en fútbol y no en arreglos económicos y rumores faranduleros. Y parece que, en ese sentido, la ex pareja dio un gran paso: los dos compartieron un comunicado con el objetivo de poner fin a las especulaciones en torno a sus asuntos económicos que tenían pendientes por Francesca y Bautista, sus hijos.

“Queremos contarles que por decisión conjunta, por motivos nuestros ajenos a especulaciones y por el bienestar de nuestros hijos, decidimos poner fin a los asuntos pendientes y poder transitar un camino de común acuerdo. Nuestra prioridad va a ser siempre proteger a nuestros hijos, por ese motivo les pedimos respeto hacia nosotros y nuestras familias. Agradecemos a los que manejaron el tema de la mejor manera”, dice el texto.

Tras la publicación del mismo, además, Homs salió a hablar en “Intrusos” y llevó todavía más tranquilidad a las aspiraciones argentinas en Qatar, al bajarle la espuma a uno de los escándalos del año: “Está todo mucho más tranquilo, bajaron las aguas”, comenzó expresando en diálogo con Alejandro Guatti, y se animó a hablar de su noviazgo con Carlos Benvenuto y de la supuesta crisis que estarían atravesando. “Cuando escuché eso, dije: ‘No voy a desmentir cada cosa que sale porque sino tenés que hacer un libro sinfín’. No podía creer que digan que por estar con el teléfono pasábamos por una crisis. No sé qué querían, que me ponga a chapar ahí”, tiró Camila.

La modelo, de hecho, se encuentra en Europa con su nueva pareja, destino al que viajó para llevarle los chicos a Rodrigo, tal como habían acordado el régimen de visitas. “Me parece normal: estamos separados, pero él es el padre de los nenes y le corresponde verlos. Esta vez decidí irme acompañada, me voy unos días de vacaciones. Y de paso, justamente, aprovecho y llevo a los chicos. Elegí un destino cerca para estar tranquila”, dijo desde Ezeiza Homs.

Camila se animó a hablar sobre el supuesto arrepentimiento de De Paul de separarse: “No puedo opinar mucho al respecto. Me llamó la atención también porque se lo ve muy bien con su pareja. Igual después vi que salió a desmentirlo. Está todo bien. Obvio que le deseo lo mejor, es el padre de mis hijos y compartimos muchos años juntos. El resto de las cosas me lo guardo para mí”.

Homs también habló sobre el acuerdo económico al que llegaron, que fue la fuente de tantas disputas entre ambos y que ahora los tiene a los dos “más conformes”, e incluso de animó a responder si se encontraría con Tini: “No creo que se arme una conversación, pero no hay problema”, tiró una Camila tranquila. ¿Fin de la novela?