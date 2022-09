Por cuestiones de salud: Justin Bieber canceló sus shows en la Argentina

El cantante canadiense Justin Bieber canceló los shows previstos para el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata, en el marco de su gira "Justice World Tour" por problemas de salud, confirmó el propio artista a través de un comunicado difundido por la organización local.

Según sus explicaciones, decidió darle prioridad a su salud y regresar a Los Ángeles luego de su participación del domingo a la noche en el festival brasileño Rock in Rio, al sentir un gran agotamiento que atribuyó al síndrome de Ramsay-Hunt que padece y que ya le había traído problemas meses atrás.

“A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del "Justice World Tour", comienza el texto.

"Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil"

Y agregó: "Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”.



El comunicado de Move Concerts Argentina

"Lamentamos informar que el evento de Justin Bieber en el Estadio Único de La Plata ha sido suspendido por cuestiones personales del artista y por supuesto totalmente ajeno a la voluntad de esta empresa", dice el texto de Move Concerts Argentina.

La empresa aclaró que la devolución de los tickets será realizada automáticamente desde el próximo 12 de septiembre y hasta el 23 de este mes, y que la modalidad en que se realizará dependerá del tipo de pago.

❗ INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lamentamos informar que el evento de JUSTIN BIEBER en el Estadio Único de La Plata ha sido suspendido por cuestiones personales del artista y por supuesto totalmente ajeno a la voluntad de esta empresa. pic.twitter.com/4NvW8yg8Lq — Move Concerts Arg (@moveconcertsarg) September 6, 2022



"Si compraste con tarjeta de crédito verás reflejado el reintegro en el próximo resumen o el siguiente. Si en cambio abonaste con tarjeta de débito el monto a favor en tus movimientos puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar", explicó a través de un hilo en Twitter en donde aconseja escribir al correo devoluciones@livepass.com.ar en caso de dudas.



El posible motivo de cancelación

Los rumores sobre la cancelación del concierto comenzaron a surgir desde muy temprano cuando se supo que el artista, que se encontraba en Brasil, en donde participó del Rock in Rio, había abordado un vuelo a Los Ángeles el domingo a la noche tras declarar un malestar físico.

A medida que avanzaban las horas, el rumor se comenzó a confirmar cuando llegaron noticias desde el Estadio de La Plata que decían que estaban desarmando el escenario que habían montado.

A principios de este año, Justin Bieber había tenido que cancelar parte del tour debido a su lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt que padece, el cual le paralizó parcialmente la cara.

ptmr como que Justin Bieber tiene parálisis facial y lo están cancelando por cancelar shows lo cual se entiende porque tiene problemas de salud, la gente tiene 00 empatia firme, los odio a todos chau. pic.twitter.com/umtNxevXpQ — pinas :# (@diariodepinas) June 10, 2022



Aparentemente, la nueva cancelación está relacionada con un malestar físico que le provoca esta enfermedad.

Lo cierto es que la posibilidad de los fans argentinos de disfrutar de un show de Justin Bieber pareciera esquiva, pues esta visita iba a ser su regreso a diez años de su polémica incursión en la que debió suspender su actuación en el octavo tema por una indisposición física.

En esa ocasión, los problemas continuaron más tarde cuando el artista tuvo un violento enfrentamiento con un fotógrafo local que intentó retratarlo en un boliche porteño.