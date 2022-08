Lissa Vera denunció a un cantante de cumbia por abuso sexual

Durante las últimas semanas de El hotel de los famosos, Lissa Vera quedó en el ojo de la tormenta. Si bien había quedado eliminada del certamen conducido por Pampita y el Chino Leunis, la cantante debía quedarse en su casa, pero fue descubierta en un boliche a los besos con Santiago Ismael Torres. Luego del revuelo que se generó por el supuesto incumplimiento de contrato, la Bandana denunció por abuso sexual al líder de La banda de Lechuga.

"Usted se abalanzó sobre mi persona dándome un beso contra mi propia voluntad. Atento a ella y observando el daño que usted me está produciendo a mi imagen pública, lo intimo plazo de 48 horas recibida la presente, haga saber las disculpas públicas por el referente hecho de acoso sexual, caso contrario iniciaré acciones penales que correspondan", reza la carta documento que Vera envió y compartió en sus redes sociales.

Como invitada al programa LAM, en América TV, la cantante dio detalles de los motivos que la llevaron a tomar cartas en el asunto: "Sé que lo hizo a propósito. Yo estuve encerrada tres meses, golpeándome, estando lejos de mi familia, entonces no voy a permitir que vengan y se quieran colgar de este sacrificio que yo hice durante tanto tiempo, a buscar cámara, a hacer fama. Si él necesitaba hacer algo... Tiene una carrera como músico increíble, separemos esto, porque después se agarra de: ‘Ah, pero yo necesito...’. Y bueno, ¿entonces por qué hacés esto?".

Y continuó: "Yo no estaba con todos mis reflejos, yo no quería besarlo. Yo estaba hablando con él, pero cuando la cámara se da vuelta, me agarra la cara y yo le digo: ‘¿Qué haces?’. De hecho, me río. No está bien". Aquella noche, antes de ir al boliche, Lissa y "Lechuga" fueron a cenar, pero a pedido del cantante de cumbia, la Bandana asistió a la cita sola y no con la amiga que tienen en común, que suele acompañarlos.

"Fuimos a cenar, nos matamos de risa... Hacía un montón que no nos veíamos. Siempre tuve buena onda con él. Siempre lo abrazaba... Igual él es muy besuquero, las besa a todas. Conmigo no tenía esa confianza. De hecho, fue la primera vez. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo", sentenció la cantante y bailarina.

Días atrás, Lissa aseguró que la viralización del video en el que se besaba con Santiago la perjudicó a nivel personal, ya que antes de entrar al reality de Eltrece estaba en crisis con Brian, el padre de su segunda hija, pero todavía no se habían separado de manera definitiva.