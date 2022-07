Mensaje de Darín a quienes lo criticaron por obtener la ciudadanía uruguaya

En los últimos días Ricardo Darín obtuvo la ciudadanía en Uruguay y como era de esperar la noticia se viralizó en medio de la compleja situación que atraviesa la Argentina y luego de que distintas figuras, entre ellas Susana Giménez, se trasladaran hacia el país vecino en el último tiempo.

Sin embargo, el prestigioso actor dejó en claro que mantiene su residencia actual y le respondió con dureza a quienes lo criticaron en las redes sociales.

“Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa”, escribió el multipremiado artista, y agregó: “Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde”.

Hace unos días, en una entrevista con Ulises Jaitt, el protagonista de grandes joyas del cine nacional como El secreto de sus hijos, Relatos Salvajes y Nueve reinas, entre otras, se mostró muy entusiasmado: "Lo único que me falta es el termo abajo del brazo y el mate, le mandamos un saludo a la muchachada. Estoy muy contento que Uruguay entró al mundial porque estuvimos cortando clavos".

Tiempo atrás, el actor explicó que no descarta vivir fuera de la Argentina. En una entrevista con La Nación contó que podría instalarse en España, donde hace tiempo vive Chino, su hijo mayor, junto a la actriz española Úrsula Corberó. "Podría hacer cualquier cosa. Podría manejar un taxi, vivir en el campo, trabajar en una granja o ser recolector de basura. No estoy atado a ningún privilegio, porque son demasiados los privilegios que tengo. Tenía un gran resorte que era mi vieja (Renée Roxana) y cuando falleció, hace tres años, sentí como si una amarra se hubiera soltado", explicó.

Por lo pronto, el 29 de septiembre volverá a la pantalla grande con Argentina, 1985, una película de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas Militares, en la que Darín su puso en la piel del fiscal Julio Strassera, mientras que Peter Lanzani interpretó a Luis Moreno Ocampo. "La película es muy potente, muy emocionante. Yo estoy muy orgulloso de ella. Auguro que va a cumplir con lo que nosotros soñamos, con este proyecto que es, básicamente, refrescarle sobre todo a la juventud algo que fue un hito mundial, importantísimo y que nosotros, los argentinos, que somos un poquito desmemoriados, creo yo y sin ánimo de ofender a nadie, hemos olvidado porque no le dimos la importancia que tenía", señaló Darín en una entrevista con Cecilia Laratro en La 990.