El conflicto “Rial” entre el dueño del canal América y el periodista

Durante veinte años, Jorge Rial fue la gallina de los huevos de oro de América. Al frente de “Intrusos”, el periodista se manejaba como quería por la señal del cubito multicolor, siendo uno de los protegidos y mimados del “dueño del circo”, Daniel Vila,. Pero todo cambió cuando el conductor decidió probar un nuevo rumbo y, tras fracasar, le bajaron la persiana.

Tras el estrepitoso desastre de “TV Nostra”, Rial se fue de América y desde su nueva casa, el ciclo radial “Argenzuela” (Radio 10), el polémico chimentero comenzó a disparar con munición gruesa contra su ex hogar cada vez que tenía oportunidad.

Lo cierto es que tras varias pistas de que esa relación no había terminado bien, el culebrón entre Rial y América escribió el lunes un nuevo capítulo: tras volver de un corte de la versión televisada de “Argenzuela” por C5N, Rial contó que lo habían amenazado -en una furiosa llamada llena de gritos e insultos- tras haber contado al aire que, en su ex canal, tenían bajo la mira telescópica por su bajo rendimiento a dos programas: el de Flor Peña y el de Alejandro Fantino.

“Acabo de recibir en el corte una amenaza. Tuve la prevención de ponerla en altavoz y la escucharon mis compañeros”, dijo Rial al aire, sin decir quién era la persona que lo había llamado. Y agregó: “Pocas veces escuché a alguien tan sacado, enojado y amenazando de la manera que lo hizo”.

Luego, en las redes sociales, terminó con el misterio: “Efectivamente fui amenazado por Daniel Vila, uno de los dueños de @AmericaTV y de @Edenor”. Ayer, en el pase radial con su colega Gato Sylvestre, se refirió al marido de Pamela David y a su intimidante llamado: “A Daniel Vila lo conozco muy bien. Trabajamos durante 20 años juntos y pasamos de todo. Pero me sorprendió el momento y la manera. Sobre todo que un importantísimo empresario de medios, cuyo valor más grande es la defensa de la libertad de expresión y la posibilidad de informar, rompa todo eso y amenaza por información que estábamos dando”, afirmó.

Y sumó: “He recibido amenazas en otras oportunidades. Pero esto fue muy violento. Primero me dijo: ‘Hijo de puta. Sos el hijo de puta más grande’... Hablaba de ‘hijo de puta’, de ‘traidor’… me dijo: ‘Te maté el hambre’. También me dijo: ‘Fracasado’. Y también dijo: ‘Por eso todo el mundo habla de vos. Sos un hijo de puta’. No me dejó meter una sola palabra… Pero lo de ayer fue una amenaza de parte del dueño de un multimedio y de la mitad de una de las empresas de energía pública porque es socio dueño de Edenor. No es un cuatro de copas. Es un tipo muy poderoso. Y sobre todo apuntó a su rol de empresario de medios”.