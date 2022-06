Desempolvaron “Gran Hermano” porque el rating todo lo puede

Con fecha de estreno estimada para octubre, y una emisión que además de galas diarias y anuales tendría un cobertura 24/7 a través del servicio aliado Pluto TV, Telefé anunció que ya prepara el regreso del “padre de todos los realities”, el afamado “Gran Hermano”.

Bajo la conducción de Santiago del Moro, nueva estrella del canal de las pelotas que viene de hacer el gran éxito de “MasterChef”, la onceava edición del reality marcará el regreso al formato del país tras una última temporada en 2016 que, sin pena ni gloria, se emitió por América TV.

El anuncio, en exclusiva, se hizo en Telefé Noticias y estuvo a cargo de la periodista Agustina Casanova. Ella leyó el comunicado oficial que rezaba: “Quedate en casa. La frase que más escuchamos y más odiamos estos últimos años. Pero aunque no lo creas, vas a querer quedarte en casa otra vez: sin ver ni a familiares ni a amigos, sin salir a la calle por meses, pero esta vez no vas a querer salir. Porque en la casa que te vas a quedar es la más famosa del mundo. Sí, se vuelve a abrir la casa de Gran Hermano”.

Y aclaró: “Sin celular, sin comunicación con el afuera, sin filtros. Haciendo lo más difícil que podés hacer. No tenés que cantar, no tenés que bailar, no tenés que cocinar. Tenés que ser vos los siete días de la semana”. Según trascendió, la casa no será la vieja conocida y varias veces remodelada. No. Esta vez habrá un hogar nuevo que, según Casanova, será “maravillosa”.

Con todo más o menos encaminado, el canal, ahora, busca a lo participantes y ya inscribe, en una plataforma colapsada por los cientos de miles de interesados en ser parte, a personas de entre “18 y 101 años” que no le tema a la exposición y que esté dispuesta a enfrentar una nueva edición, con nuevas reglas, de este famoso reality.

Los interesados podrán completar un extenso formulario en granhermano.mitelefe.com en el que deberán responder, además de datos básicos, cuestiones que permitan conocer más de su personalidad e historia de vida: “¿Tenés alguna alimentación especial?”, “¿Tenés vínculo con algún famoso?”, “¿Cuáles son tus ídolos?”, “¿Cuál sería tu estrategia de juego?” y “¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?”, entre más.

Telefé emitió la última edición de “Gran Hermano” en 2011 en la que se coronó ganador Cristian Urrizaga. También emitió las primeras 8 temporadas. Entre 2001 y 2003, Gran Hermano 1, 2 y 3 tuvieron la conducción de Soledad Silveyra y los ganadores fueron Marcelo Corazza, Roberto Parra y Viviana Colmenero, respectivamente. La edición 2007, a cargo de Jorge Rial, tuvo como ganadora a Marianela Mirra, y Diego Leonardi se consagró ganador de Gran Hermano Famosos, al igual que Esteban Morais en Gran Hermano 5. América emitió en 2015 y 2016 las ediciones nueve y diez.