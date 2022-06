Cinthia Fernández, brutal contra Defederico: “Es el peor hombre del mundo, que cumpla la cuota”

Matías Defederico rompió el fin de semana el silencio y le contó a Luis Ventura, en el marco de su batalla mediática con Cinthia Fernández, que se había casado con ella solo por la visa. Por supuesto, la respuesta de la mediática no se hizo esperar: la panelista de “Momento D” se lanzó ayer a las redes sociales y afirmó que el ex futbolista es “el peor hombre del mundo”.

“Él fue pésimo hombre, el peor hombre del mundo. Todo el mundo lo ha visto en los programas de televisión, con su infinidad de amantes, incluso yo estando embarazada”, dijo la morocha. Cinthia desmintió la versión de la visa, afirmando que “citaste a toda la familia, abriste una botella de champagne, y me ofreciste casamiento adelante de todos. Fue mucho antes de que te tuvieras que ir a jugar”; y dijo que “todos saben el hombre que fue. A parir fui sola, eso está en el registro del hospital. Están los mensajes con sus amigos. También están los mensajes con las amantes. Ha dicho ‘a esta hdp se le ocurre parir ahora’, el peor hombre del mundo”.

Pero además fue clara: “Yo no reclamo eso. Yo reclamo que cumpla con la cuota. Y no me vengan a decir que no hay plata. Y también lo que reclamo es que se ocupe como padre, porque no todo es plata. Porque hay tipos que no pueden poner la guita que un hijo necesita, pero lo complementa con otras cosas, siendo un buen papá, estando. Mi reclamo es ese”, aclaró Fernández. “Yo sí soy la loca, soy la que no lo deje ver a sus hijas... con ese cuentito me tienen harta porque tengo para mostrar todos los papeles... No hay ningún impedimento para que él pueda ver a las nenas”.

Incluso, mostró los dibujos que le hicieron sus hijas pidiéndole que las visitara por el Día del Padre...