“La China” Suárez y Rusherking confirmaron su romance

La actriz María Eugenia "La China" Suárez y el cantante de trap Rusherking oficializaron el noviazgo que iniciaron hace un tiempo, luego de los rumores iniciales y después de haber sido visto juntos en una fiesta. Había utilizado su ya célebre frase "me fui Mundial" cuando recién se comenzó a hablar del romance con "la China" y en momentos en que se sospechaba que algo había entre los dos.

Rusherking estuvo invitado en el programa "PH, Podemos hablar", que se emite por Telefé, y cuando el conductor Andy Kusnetzoff pidió que se acercaran al punto de encuentro aquellos que estén pasando un buen momento en el amor, dio un paso al frente con seguridad y sentenció: "Estoy muy enamorado".

"Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y a eso lo acompaña que estoy muy enamorado y muy bien porque conocí a alguien y hace mucho no me sentía así", señaló el cantante de 23 años.

Sobre cómo está viviendo este momento de mucha exposición mediática, contó: "Fue fuerte y lo es fuerte todavía, es nuevo para mí. Tengo un equipo muy bueno que me aconseja. Ahora me estoy acostumbrando, pero hubo un momento que la pasé mal".

Ahora, llegó el turno de la confirmación de la relación por parte de ambos. "La China", de 30 años, lo hizo mediante sus historias de Instagram. Allí publicó una foto abrazando al cantante, quien luego la replicó en sus redes agregando varios corazones.

"A mí no me gusta esto de las cámaras, no estoy acostumbrado. Yo soy de Santiago del Estero, nací allá, me crié ahí toda mi vida, me vine a Buenos Aires hace cuatro años", reconoció.

Además, agregó: "Fue fuerte y todavía lo es, porque vine para PH y había como cuatro cámaras abajo. Es nuevo para mí, pero me voy adaptando. Tengo un equipo muy bueno, por suerte, y unos amigos que me acompañan, opinan y me aconsejan sobre todo. Ahora la estoy remando, pero al principio la pasé mal".

El trapero también habló sobre cómo toma su familia esta exposición que está viviendo. "Lo que les digo a mis papás es que no se crean cualquier boludez que se dice, porque vos prendés la tele y es cualquiera el título. Siempre les digo que me llamen primero, que me pregunten. Mis papás están tranquilos porque además yo les cuento sobre Eugenia, que es una persona muy buena, que me quiere mucho y me cuida mucho. Estamos muy bien", concluyó.