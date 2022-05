Ricardo Montaner presentó su nuevo disco

El cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner presentó hoy en el país su nuevo disco llamado "Tango" con una cena-show de la que disfrutó el público en el "Café de los Angelitos".

Montaner reveló que este lanzamiento es como un tributo a su infancia y a sus raíces nacionales, y el mismo tiene 11 canciones. Entre los temas principales aparecen "El día que me quieras", "Caminito", "Por una cabeza". El artista hizo la presentación del disco con una cena-show de la que participaron, además de su familia, el actor Guillermo Francella y los cantantes Ramón "Palito" Ortega y Alejandro Lerner.

La primera canción que cantó en esta velada fue "La última copa", un clásico de Carlos Gardel. Tras esto, en medio de ovaciones, expresó arriba del escenario: "Antes que nada disculpen el atrevimiento a cantar tango en la cuna del tango, y gracias por acompañarme a cumplir un sueño que le hice a mi abuelo Laurentino y a mi papá". "El tango se hace esperar, pero el tango espera. Y hoy me recibe, y me recibe en compañía de muchos amigos. Me siento emocionalmente golpeado, para bien. Es un día cargado de emociones, pero de alguna manera, con estas pocas canciones que les voy cantar, me reconcilio con ese Ricardo chiquito que fue de prepo desarraigado a los siete u ocho años, que dejó a sus amiguitos con los que jugaba en la cortada", relató el cantante.

Y enseguida agregó: "Con ese Ricardo chiquito me estoy reencontrando esta noche, y me complace que ustedes estén conmigo compartiéndolo". Luego de su discurso, entonó "Nostalgias", un tema del compositor Juan Carlos Cobián y el letrista Enrique Cadícamo. También aprovechó para agradecer a la gente que estuvo con él durante la creación del disco, como Diego Nuñez, "que ha estado pegado al proyecto". "Con todo el corazón, Dieguito, gracias", completó Montaner.

Otra de las personas a las que le agradeció por la creación de este álbum fue al conductor y productor fallecido Gerardo Rozín, quien estaba al frente de "La Peña de Morfi" los domingos por Telefe. El cantante contó que se hizo amigo de Rozin 18 años atrás y reveló que el periodista siempre insistió en que hiciera este disco, desde que se conocieron. "Fue el primero que me empezó a jorobar, a decirme que ya era tiempo de hacerlo, y yo no le hacía caso. Hace 18 años me lo venía diciendo, desde que nos hicimos amigos. En Canal 9 él tenía un programa que se llamaba ´La Pregunta Animal´ y en algún momento, después de que terminó la entrevista me dijo: ´¿Y, nunca se te ocurrió grabar un tango?´, a lo que yo le dije: ´Bueno, la verdad es que alguna vez se lo prometí a mi papá y a mi abuelo, pero siento que no es el momento´", confesó el artista.

Y continuó: "A partir de ahí, desde hace 18 años, me vino jorobando y jorobando para que haga el disco de tango. El año pasado estuve unos cuantos meses en Argentina por La Voz, con Telefe, y Rozín aprovechó y se confabuló con Diego (Nuñez) para hacerme la vida imposible hasta que me dijeron ´es el momento´. Sí, es el momento. Y gracias a ellos hicimos este repertorio".

Al terminar su discurso, entonó "Nada", tango reconocido por haber sido cantado por Julio Sosa. Luego, llegó el turno de "Cuartito Azul", de Mariano Mores; pero antes, le dedicó unas palabras a su madre, quien era una fanática de este cantante. "El día que le conté a mi mamá que había pasado una tarde con Mariano en su casa, comiendo empanadas, no me lo podía creer. No me lo creyó nunca", expresó. Y recordó: "Cuando fuimos a vivir a Venezuela, a mi mamá se le ocurrió llevarse un disco de Sandro, de Palito Ortega y de Marianito Mores. Eso nos acompañó durante todo el resto de mi niñez y mi adolescencia. Y fueron, quizá, las primeras influencias musicales que yo tuve".

También aprovechó la velada para agradecerles a las figuras que estuvieron presentes en el show, como sus hijos Mau y Ricky, el actor Guillermo Francella (con quien tuvo un divertido ida y vuelta sobre fútbol, y a quien le confesó que tanto él como su familia eran grandes fanáticos suyos) y el cantante "Palito" Ortega (a quien también le dedicó unas palabras). Seguido de esto, apareció en escena una pareja de bailarines de tango que acompañaron el tema "El día que me quieras", de Carlos Gardel, uno de los que incluyó el artista en su disco.

Luego, en medio de aplausos y gritos, le agradeció a Lerner la visita y comentó una anécdota que vivieron juntos con su madre. "Es una de mi mamá. Creo que te la sabés que memoria, ¿no?", le preguntó Montaner al cantante y continuó: "Cuando vinimos por primera vez a cantar en Argentina fue en el Ópera, y fue porque Alejandro tuvo la humildad de invitarme. A mí me conocían poco allá en Venezuela, pero en Argentina nadie me conocía. Y él no sólo me prestó su escenario, sino también su banda". "Mi mamá, que vivía en Argentina en aquella época, me acompañó en su almuerzo que me invitó Alejando en su casa, en el cual tuve que llevar yo las pizzas... Se tiene que decir: yo llevé las pizzas, que estaban muy buenas, por cierto", comentó Montaner, hecho que generó risas en el público.

Asimismo, agregó: "Alejandro escribió una canción para mí, una canción que luego grabé, que se llama ´La bella durmiente´. La pasamos muy bien y mi mamá estaba maravillada oyéndolo cantar y tocar el piano. Pero cuando nos estamos despidiendo, mi mamá -como siempre, muy atinada ella- hace este comentario: ´Alejandro, ¿te puedo decir una cosa?. ´ Claro, señora Marta´, le dice Alejandro, porque él es muy educado. ´¿Te parece justo que vos cantes como 24 canciones y mi hijo una sola?´". Montaner indicó entre risas para cerrar la anécdota: "En ese momento había cerca un depósito de basura. Me metí y me tiré ahí para siempre". Por último, finalizó el show con "Uno", de Mariano Mores, y cerró la velada con una de sus frases de cabecera: "Dios bendiga a la Argentina, ¡gracias!".