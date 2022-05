Todo el detrás de escena de la entrega de los Martín Fierro

Después de tres años, los Martín Fierro volvieron a tener su fiesta de gala en la noche del domingo y, tras la ceremonia, llegó el tiempo de los balances de lo que fue el gran festejo de la televisión. Enojos, quejas, denuncias, anuncios, tensiones y hasta una propuesta indecente fueron algunas de las situaciones más comentadas. Las repasamos.

La invitación de brédice

Yanina Latorre se quedó con las ganas de llevarse el Fierro a la mejor panelista pero ya está en carrera otra vez. Ayer, en diálogo con Marina Calabró para “Lanata sin filtro”, contó la extraña propuesta que le hizo Leticia Brédice: “Desde que llegó (a la fiesta), me invitó al baño y le contaba a mi marido todo lo que me iba a hacer... Creo que ya llegó copeteada, y yo banco ese humor, pero a Diego le parece raro”.

La furia de sofía pachano

Sofía Pachano, que condujo “Cocineros argentinos” durante 2021 pero que se fue en malos términos con la producción, no fue a la gala y, tras el premio que recibió el programa, la conductora denunció: “¡Gracias APTRA por este premio! ¡Gracias Luciano García por nombrarme, te amo! No estoy en esa ceremonia no porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada. No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como son los Martín Fierro. Como todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir a los Martín Fierro. ¡Espero ir pronto de la mano de otro proyecto! Evidentemente, ‘Cocineros argentinos’ no era el proyecto para que yo vaya, pero sí para que lo gane por primera vez siendo parte de un equipo. Gracias a todos los que lo hicieron posible”.

El enojo de doman

En el año en el que se despidió de la televisión, “Intratables” ganó un Martín Fierro y Fabián Doman, que condujo la edición por la que estuvo nominado y premiado, no fue invitado a la premiación. Al recibir la estatuilla frente a todo el público, Alejandro Fantino, su último conductor, aseguró: “Voy a hacer muy escueto, me da mucha vergüenza hablar. Simplemente voy a decir que comparto este premio con Fabián Doman y todo el equipo”.

Ayer, el periodista, contó: “Soy el único ganador en la historia de un premio que no es invitado a recibirlo. Yo me comuniqué con América hasta hace 15 días, con la gerencia de programación, para ver cómo hacíamos con la entrada y ahí me explicaron que yo no estaba convocado entre los invitados porque no había lugar. Les dije que los caminos no eran esos. Me pareció muy genuina la opción, pero los caminos deberían ser otros. A mí me llama atención que APTRA no corrobore que los conductores de un programa que está nominado no estén invitados a la fiesta”.

Los gritos de paula chaves

En “Intrusos” contaron que, antes de salir al aire con la animación de la alfombra roja, Paula Chaves protagonizó una escandalosa pelea con su maquilladora. “Hubo una discusión tan fuerte que intervino la producción de Telefé para calmar las aguas y decir ‘estás divina, tenemos que bajar, estamos a 15 minutos de comenzar’. Por eso también estaba muy incómodo Iván de Pineda. Llegaron muy sobre la hora”, contó Gonzalo Vázquez. “Hubo un enojo muy fuerte que incluyó molestia y una escena también bastante incómoda en una de las habitaciones del hotel antes de comenzar. Estaba preparándose, la estaban maquillando y tuvo un tema con la persona que la estaba maquillando. No le gustó lo que le estaba haciendo y faltaba muy poco para salir al aire, no había momento para modificarlo”, agregó el panelista.

Dieguito, en el fondo

Ventura, presidente de Aptra, lamentó el lugar que le dieron a Dieguito Fernando, el único invitado por el homenaje a Diego Maradona durante la ceremonia organizada por Telefé. El nene, junto a su mamá Verónica Ojeda y su pareja Mario Baudry, estaba en el fondo del salón, en la última mesa. “Me incomodó la situación de verlo en el fondo del salón. Digo ‘en cualquier momento se levantan y se van’, porque hay gente que se ofende. Y se la bancaron hasta el final”, resaltó el periodista.

Y se refirió a las críticas por el homenaje con sabor a poco: “La idea original era homenajearlo y que estuviera parte de la familia, o los que quisieran ir. A mí me comunicaron que el homenaje iba a ser una simple retrospectiva, sin que subiera alguien. Hubo una modificación, debe ser una cuestión de tiempos de transmisión”.

Pampita y de pineda: tensión

Uno de los looks más comentados de la noche fue el de Pampita y la modelo lo mostró en la previa, durante una charla con Paula Chaves e Iván de Pineda en la que reinó la tensión con el conductor a quien, tras un frío beso, no le dirigió la palabra durante la nota. ¿Qué pasó? “Pampita e Iván se odian porque él tiene trato con el exmarido de ella, Martín Barrantes (ex marido de la modelo, a quien engañó con Vicuña). Desde esa época no se llevan bien”, dijo ayer Pampito, según quién la modelo habría pedido que la entreviste la otra dupla de animadores (Agustina Casanova y Robertito Funes Ugarte) pero al no conseguirlo pasó lo que pasó: “Claramente le da un beso, pero después le da vuelta la espalda y no le habla más. Iván se queda incómodo y se corre”.

La denuncia de rial

Enemigo número uno de los MF, Jorge Rial aseguró ayer: “Ni siquiera los vi, yo ya logré operarme de los Martín Fierro. La verdad, ya ni me preocupo por su realización”. Sin embargo, no pudo con su genio, y denunció: “Los premios son un mamarracho, eso ya lo sabemos todos. Hace mucho. Ya se sabe quiénes son los que pagaron, por ganar o simplemente por estar ahí. ¿Qué hacen esos doctores que ocupan un lugar en una silla si no tienen nada que ver con la tele? Y bueno, pagan. Los premios también. Hubo dos que fueron comprados. Y dos como mínimo”.

Cirio, tras el “pezonazo”

Tras el bochornoso episodio por el cual quedó con una lola al aire en medio de la emotiva entrega del Martín Fierro a “La peña de morfi”, Jesica Cirio lamentó: “A mí me dijeron acomodate, pero nunca me percaté. ¡Un papelón! Todos nos empezamos a abrazar y, nada, qué lástima. No da. Todos están hablando eso, de la teta”.

Juana viale, ¿floja?

Tras el discurso de agradecimiento de Juana Viale por su MF a la mejor conductora, sorprendió la fría mención que le dedicó a su abuela Mirtha. Y ayer, en “Socios del Espectáculo”, lo analizaron. Rodrigo Lussich fue contundente: “Juana Viale, a vos te hablo. Tendrías que haber agarrado el premio, bajado del escenario y llevárselo a tu abuela. Tenés una vida entera para ganar un Martín Fierro y estabas ahí por tu abuela. Hubiera sido lindo que se lo lleves y se lo entregues. Es nuestra humilde opinión”.

Se puso lo que encontró

Romina Gaetani, representante de “La 1-5/18” estaba impecable con un vestido blanco de Jorge Ibáñez que había usado hace diez años. ¿Por qué lo repitió? Ella contó: “Estuve internada hasta hace dos días, no iba a venir a la ceremonia, así que tuve que arreglarme con mi guardarropa y las joyas de mi madre y de mi bisabuela”.

Ventura, casi a las piñas

“Bendita TV” pensaba que tal vez sería la noche en la que se llevase su primer MF pero les ganó “Polémica en el bar” y, al parecer, un productor del programa que conduce Beto Casella encaró feo a Ventura, presidente de Aptra. “Me encaró mal y me vino a prepotear y a increpar porque consideraba que el premio tenía que ser para ellos y no para ‘Polémica’. Fue un momento bastante feo y que me hizo pensar que por ahí íbamos a terminar como en el barrio o en la calle, a las trompadas limpias. Pero pude conservar la tranquilidad, sino pasaba cualquier cosa y era un desastre”, contó Luisito.

Los anuncios

Tras recibir el Martín Fierro al mejor reality por “MasterChef”, Santiago del Moro anunció que en 2023 se estrenará, por Telefé, la cuarta edición del concurso de cocina que, el domingo, se llevó el Oro. Pero no será el único regreso de la pantalla de las pelotitas: Marley también adelantó que en junio de este año se estrenará una nueva edición de “La Voz”. En América también habrá novedades: Mariano Iúdica, al recibir el Martín Fierro por “Polémica en el bar”, anunció que próximamente llegará una reversión de “La noche del domingo”, otro de los clásicos de Gerardo Sofovich.

La promesa de Mirtha

Tras subir a recibir un curioso premio (un par de aros hechos por su joyería de con-fian-za), Mirtha prometió: “Qué vida milagrosa, nunca paré de trabajar hasta el día de hoy. Tengo 95 años, y hay que estar aquí con 95 años. Les prometo y les juro que voy a seguir trabajando. No bajo los brazos, los quiero muchísimo”.