Rafael festeja sus 60 años de trayectoria en el Luna Park

Raphael, conocido por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana, regresa a la Argentina para festejar sus 60 años de trayectoria en la industria musical con un concierto en el mítico estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires a realizarse mañana, para el cual se agotaron totalmente las entradas. "Un año más? ¡Millones de gracias, Argentina! Sois lo más de lo más", expresó Raphael en sus redes sociales.

En el concierto, el artista español cantará sus grandes éxitos como "Mi Gran Noche", "Yo soy aquél", "Digan lo que digan" o su más reciente "Me olvidé de vivir". En la ocasión, también presentará 6.0, su último trabajo discográfico. En el marco de su última visita al país, en diálogo con Noticias Argentinas, el cantante contó que hace 60 años que vive preparándose "para subirse a los escenarios?. Además, confesó que la pandemia, lejos de deprimirlo o desganarlo, le hizo grabar tres discos.

"Los tenía medio preparados ya. Enseguida tuve permiso de las autoridades para hacer conciertos en sitios muy grandes para llenarlos por la mitad, para que no estuvieran todos juntos. Me acostumbré enseguida, porque además no había otra: era eso, o nada. Así pude pasar el 2021 trabajando normalmente y a mí nunca me pasó nada", reveló al respecto. También habló sobre el vínculo especial que lo une a los argentinos.

En ese sentido, el artista que lleva 70 millones de discos vendidos y 56 álbumes contó: "Desde sus comienzos, siempre mis músicos fueron argentinos. Arranqué con Manuel Alejandro, que hacía pocos viajes y se dedicaba a componer. Después me acompañó el pianista Waldo de los Ríos y así seguí con artistas argentinos". Raphael no ocultaba la ansiedad por el reencuentro con sus fanáticos en el show que brindará este sábado 14 de mayo en el estadio Luna Park y en el cual ya agotó todas las entradas.