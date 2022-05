Tinelli reveló de qué se trata y cuándo empieza su nuevo programa

Tras confirmar su separación de Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli está enfocado en su regreso a la pantalla chica. El año pasado no fue fácil para su ciclo, por un lado, por los numerosos cambios de horarios que sufrió; pero tampoco el reality La Academia tuvo el rendimiento esperado. Por eso, junto a LaFlia, su productora, decidió no usar el nombre ShowMatch y apostar a un formato extranjero.

Se trata de All Together Now, un programa creado por la BBC, que es un concurso en el que diferentes cantantes se miden ante un público de 100 personas especialistas en el tema y tuvo éxito en varios países. Y en las últimas horas, anunció que en la Argentina se llamará Canta conmigo ahora. "¡¡Volvemos con todo!!", manifestó el conductor en sus redes sociales, junto a la convocatoria a las audiciones para cantantes profesionales o amateurs que comenzarán la semana del 23 de mayo en distintos puntos del país.

Si bien semanas atrás, Marcelo había dicho que tenía previsto volver a eltrece a fines de junio, en diálogo con Ángel De Brito, Adrián Suar señaló que el debut se puede atrasar. "Yo creo que en julio o agosto está el flaco. Va a hacer un gran programa", reveló. Mientras que Pablo Codevilla confesó que preferiría que lo hiciera el mes que viene, como habían acordado en un principio.

Y aunque no está nada definido, hace tiempo Tinelli dejó claro que su deseo es terminar su programa en noviembre, para poder viajar a ver el Mundial de Qatar o, en todo caso, poder hacer su programa desde allí, algo poco probable. "Ir a Qatar significaría terminar un poquito antes el programa porque el Mundial arranca en noviembre. Por supuesto que me encantaría estar ahí alentando a la Selección argentina. Sería uno de mis sueños y si se pudiera hacer el programa, más todavía, pero sino, estar como un hincha más alentando a la Selección argentina", manifestó en sus redes sociales y señaló que Lionel Messi será el jugador más destacado. "Me gustaría ir con toda mi familia. Llevar a todos los chicos. De hecho, ya estuve viendo algunos lugares, algunas casas de siete cuartos. Casas gigantes porque somos muchos. Digo ‘a ver si por ahí vamos todos a Qatar’. Me gustaría llevarlos a todos", explicó.