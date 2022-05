Florencia Peña volvió a la televisión con su nuevo ciclo “y fue muy criticada

Este lunes fue un día más que esperado para Florencia Peña. La actriz y conductora debutó en su nuevo programa “La Pu** Ama” por América y sin dudas las redes sociales fueron protagonistas de este regreso. Empezó con tres puntos de rating y terminó con uno y fue muy criticada.

En el nuevo ciclo habrá diferentes segmentos que tendrán su lugar de destaque como shows, sketches, monólogos e invitados. Para este programa la actriz está acompañada de Diego Ramos, Bimbo, Dan Breitman, el Chino D´Angelo y Noralih Gago.

“Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá. de verdad lo estoy. Quiero decirles que esto es ‘La pu** ama’”, expresó Peña al comienzo del programa que al instante fue tapado con un pip por la mala palabra.

“¿Ya me metieron un pip? No me metan un pip porque es el nombre del programa, chicos. ¿Treinta segundos que estoy acá y ya me metan un pip?”, preguntó Florencia quién continuó insistiendo “¿Cómo se pronuncia? ¿'La ptftftf ama’?”.

Para finalizar su presentación la actriz manifestó: “Hoy puedo tener mi propio programa con el nombre que a mí me gusta y puedo decir ‘puta’ en televisión todo lo que yo quiera. Así que metele pip, metele arroba, asterisco, todo, pero yo voy a decir puta puta puta, porque esto es... ¡La puta ama!”.

Nuevamente las redes sociales estallaron a favor y en contra del nuevo ciclo de Florencia Peña. Esto era de esperarse ya que al ser una persona mediática en torno a la política suele tener varios seguidores que la apoyan y otros no.