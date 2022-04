La China juega de distraída y dicen que no quiere a Icardi

La China Suárez es, cuando no, el centro de un nuevo escándalo: hace una semana, Wanda Nara mostró un mensaje que, desde una cuenta de un tercero, le habría enviado la actriz a Mauro Icardi, mientras ella, justo justo, estaba de viaje en Argentina.

La China, desde ya, negó todo, en un posteo en Instagram donde dirigió su enojo a los medios de comunicación que publicaron las versiones. “Sigan. Metiéndose en la vida y cama de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando, hundir, mintiendo. En unos años seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática, y estaremos lamentándonos. De los desalmadxs que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan”, escribió la artista que ahora se lanza como cantante, y cerró: “Los primerxs que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying, hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin su consentimiento. Son el mal”.

Ahora, ¿le escribió o no le escribió La China a Icardi? No queda claro, pero Marcelo Polino, ex amigo de Suárez, dice que no: “Una persona allegada a ella me comentó que ella no quiere saber nada sobre el entorno de Wanda e Icardi”, expresó el conductor en su programa radial. “Me dijo que ni en pedo, que no quiere saber nada con Mauro ni con esa gente”, agregó Polino.

Claro que Polino es conocido defensor de Suárez, e incluso ha negado todo tipo de rumores que circularon en torno a la actriz y que terminaron siendo ciertos. Pero ahora, Polino no tendría demasiado beneficio en mentir, ya que según él mismo contó, tras el Wandagate original La China no le dirige más la palabra.

“En todos los programas hablaron pero ella solo se enojó con el más exitoso, claro”, contó Polino, y agregó que “La China nunca me contestó un mensaje” durante el escándalo que involucró a Wanda, Icardi y la actriz. Un escándalo del que según Polino La China se quiere despegar, y su actividad en las redes sociales da cuenta de ello: mientras un nuevo escándalo se instalaba en el ambiente, ella publicó una foto de sus abuelos, la familia “Mitsumori-Riveiro”. Mitsumori es su abuela, de sangre japonesa (el nombre de su usuario en Instagram).