Escándalo millonario entre Cinthia Fernández y su ex

Cinthia Fernández y Matías Defederico están enfrentados desde que se separaron. La bailarina y el ex futbolista suelen pelearse tanto en los medios como en la Justicia por cuestiones relacionadas a la crianza de sus tres hijas, Bella, Isabella y Charis. Ahora se desató un conflicto por una deuda millonaria que tiene la casa en Escobar donde vive la modelo con las tres pequeñas.

En el ciclo Momento D (ElTrece), la panelista dio detalles de este problema: “Lo que pasa es que tengo una deuda… Bueno, yo no sino mi ex, que debe 600 lucas de impuestos y de ARBA, que tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mí sola”.

Luego de esta manifestación pública, Defederico recogió el guante y respondió en Instagram: “Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás”. “Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”, continuó el ex jugador de Huracán.

“Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y que venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis”, cerró Defederico con dureza.

