Le propusieron casamiento en vivo a Fátima Florez

Fátima Florez seguramente no olvidará nunca la entrevista que le hicieron en Flor de Equipo. Es que la capocómica estaba como invitada al ciclo de Telefe cuando, primero, la sorprendió el llamado telefónico que le hicieron al aire a su pareja, Norberto Marcos, y luego, le llegó una inesperada propuesta por parte de él.

Todo comenzó con la pregunta de Denise Dumas: “¿Están casados legalmente?”. A lo que Fátima respondió: “No, yo digo ‘mi marido´ de costumbre, porque son muchos años, pero no hemos puesto la firma. Me gustaría. Antes decía que no hacía falta, que era más importante el sentimiento…”. Justo en ese instante, la conductora al interrumpió para dirigirse a él: “Norberto, ¿vos no te casarías?”. Pero acto seguido, Analía Franchín intervino con un consejo: “No, chicos, después de tantos años, no. Si firmás, te separás”. Pero Denise no coincidió: “No, no es verdad. Además es divino, con toda la gente que querés...”

Entonces, Nancy Pazos acotó: “Norberto, ¿no querés hacer tu propuesta? Tenés este momento único…”. Y el productor no esquivó el tema. “Todos nos dicen lo mismo, que si ponemos la firma, nos separamos (...) Yo estuve casado con una excelente mujer y tengo un hijo de esa relación. Ahora estoy con Fátima. Si ella quiere casarse, yo no tengo ningún problema”. “¿Dónde quedó el romanticismo? No es así, Norberto”, se indignó Pazos. Y Fátima coincidió: “No es casarse porque ´si quiere no tengo problema´”. “Queremos el anuncio formal, queremos tu propuesta y hay que ver qué responde ella”, sintetizó Nancy.

“No la voy a hacer tan complicada: amor, ¿te querés casar conmigo?”, expresó él, mientras en el estudio se bajaban las luces y ponían música romántica. Entre risas y un poco ruborizada, la humorista respondió: “Tengo una inclinación del 70% al sí, pero Analía me hizo dudar…”. “¡Analía, te voy a matar, salí de acá!”, le espetó Dumas. Y Norberto reaccionó: “Con que haya un 1% en contra, dejémoslo”. Luego de algunas sugerencias de las panelistas, finalmente Fátima declaró: “Mi sentimiento es mucho más grande que un papel firmado, que un día en especial. Toda la vida tiene que ser de miel, de color de rosas, de acompañarse. Pero sí, la balanza está más inclinada a que sí”. Esa respuesta provocó los aplausos de todos los presentes y el fuerte abrazo de Denise a Florez, que luego se pusieron a cantar la mítica canción de Whitney Houston, “I will always love you”.