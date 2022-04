Alina Moine rompió el silencio: ¿Qué dijo?

La semana pasada, se filtraron unas imágenes en un aeropuerto de Salta, en donde supuestamente habían visto a Alina Moine y Marcelo Gallardo. Ese fue el puntapié para que volvieran las sospechas de una relación entre la periodista y el DT de River, quienes en 2019 habían desmentido que tuvieran un vínculo amoroso.

Ayer, en Instrusos fueron a buscar a Moine para preguntarle sobre su relación con Gallardo. “No viajé a Salta, ¿está bien?”, aclaró la conductora en una breve entrevista que dio desde su vehículo. Luego, señaló un poco enojada: “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”.

Además, Alina aprovechó para mandarle un fuerte mensaje a los conductores de Socios del espectáculo: “El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo... mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada”.

Cabe recordar que las primeras versiones de romance entre la periodista y el DT de River habían surgido en septiembre de 2019.

