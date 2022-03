“Bridgerton” Vuelve la serie sensación de Netflix, pero sin su galán

Vuelve Lady Whistledown: “Querido lector, ¿me extrañaste?”, pregunta la voz en off de la “hacedora” de todos los dimes y diretes de la novela victoriana más seguida de la televisión, y una de las más vistas en la historia de Netflix, en el adelanto que Netflix mostró de la segunda temporada de “Bridgerton”, que llega el viernes a la pantalla.

Y que continuará donde terminó la exitosa primera parte, aunque con una modificación sustancial: su elegante y misterioso galán, Simon, el duque de Hastings, interpretado por Regé-Jean Page, estrella absoluta de la primera tanda de episodios, no estará en esta nueva entrega. ¿La razón? No sería el vil metal sino el deseo de realizar otro tipo de proyectos.

El actor no ha confirmado las razones de su salida, pero sí trascendió cuánto le ofrecieron desde Netflix, y queda claro que el dinero no era una cuestión problemática: The Hollywood Reporter afirmó que Netflix ofreció al actor 50.000 dólares por hacer una aparición en un único episodio, oferta que rechazó. La publicación achaca esta decisión a que el intérprete está “centrado en su incipiente carrera cinematográfica”: Page aparecerá próximamente en “The Grey Man” junto a Ryan Gosling y Chris Evans, además de participar en la nueva cinta de “Dungeons and Dragons” junto a Chris Pine, Michelle Rodriguez y Hugh Grant. A estos proyectos se suman los rumores de que el británico podría ser el nuevo James Bond tras la salida de Daniel Craig. Las especulaciones también señalan que podría unirse al Universo Cinematográfico Marvel para sustituir al fallecido Chadwick Boseman como protagonista de la secuela de “Black Panther”.

Page originalmente firmó un contrato de un año, pero la idea era que regresara en una segunda entrega junto con Phoebe Dynevor, que encarna a su interés romántico, Daphne, en “Bridgerton”.

La trama

¿Y entonces, sin uno de los protagonistas, de qué tratará esta segunda parte? Simon y Daphne cederán la pantalla en favor del hermano mayor de esta, Anthony, vizconde de Bridgerton (Jonathan Bailey): tras el romance de Daphne y Simon, y su matrimonio de conveniencia, provocado porque se les descubre más que juntos en una fiesta, la primera temporada concluye con Daphne dando a luz y Simon lejos; pero en la temporada dos, el foco estará puesto en los hermanos Bridgerton, empezando por el mayor, que debe encontrar una esposa mejor y más apropiada que la mujer de la que está enamorado.

Impulsado por su deber de mantener el nombre de la familia, la búsqueda de Anthony de una debutante que cumpla con sus estándares imposibles parece infructuosa hasta que Kate (Simone Ashley) y su hermana menor Edwina Sharma (Charithra Chandran) llegan de la India.

Cuando Anthony comienza a cortejar a Edwina, Kate descubre la verdadera naturaleza de sus intenciones -una pareja de amor verdadero no es una de sus prioridadesy decide hacer todo lo posible para detener la unión. Pero al hacerlo, los enfrentamientos verbales entre Kate y Anthony no hacen más que acercarlos, complicando las cosas para ambas partes.

También ha sido revelado que volverá Lady Whistledown, la escritora de los chismes de la corte: si la primera temporada deja abierta la identidad de la relatora de chismes que trae de cabeza a la corte, empezando por la propia reina, en el tráiler se ve cómo vuelven a correr de mano en mano los primorosos escritos de Lady Whistledown, mientras ella amenaza con “perfeccionar sus habilidades” para que no la atrapen.

El furor y los vestidos

Realizada por la productora Shondaland, de la productora de Shonda Rhimes, responsable de éxitos como “Grey’s Anatomy” y “How to get away with murder”, y creada por Chris Van Dusen, “Bridgerton” adapta las exitosas novelas de Julia Quinn, una de las autoras románticas norteamericanas más vendidas de la actualidad. Y apenas apareció en la pantalla de Netflix, en 2020, durante la pandemia, se convirtió en una favorita del público: la primera temporada de “ Bridgerton” es la serie en inglés más vista en la historia de Netflix, con 625 millones de horas visionadas en sus primeros 28 días.

Una serie a la que no le falta sensacionalismo, diálogos mordaces, en la que se habla de la familia, de su influencia, de las amistades para siempre y el deseo de encontrar un amor capaz de soportar las normas sociales de la época.

Una mezcla entre la clase de “Donwton Abbey” y “Las amistades peligrosas”, en cuanto a estética se refiere, pero que está lejos de tratarse de una serie de época, gracias a las licencias creativas, a la ironía y al lenguaje empleado.

La serie apabulla con decorados exuberantes y un vestuario cuidado a cargo de Ellen Mirojnick, una fábula en la que no faltan las maledicencias y rumores interesados.

El diseñador Jorge Vázquez, director creativo de Pertegaz y de la firma que lleva su nombre, explicó que la época en la que se desarrolla la acción “es increíble para la moda. Napoleón está al frente de Europa en ese momento y se pone muy de moda el estilo Imperio, una vuelta a la estética grecolatina, pero actualizada hasta ese momento”.

Vázquez, un virtuoso en la selección de las telas, reconoce que personalmente le “encanta” esa época y advierte de la “maravillosa” calidad de los tejidos.

El corte en los vestidos se coloca bajo el pecho, “la mujer vive, por primera vez en muchos siglos, una cierta comodidad o relax a la hora de vestir, exquisitamente vestidas, pero sin una coraza que no las deje respirar”.

El vestuario de los protagonistas está delicadamente confeccionado prestando atención a bordados y detalles mínimos, joyas y plumas que convierten en aristocrática hasta la escena más sencilla. Una serie donde tampoco faltan trajes extravagantes, tonos intensos y estampados muy atrevidos para ese momento.

“Es un tiempo en el que todo se hacía a mano, a medida, son prendas que traslucen que están muy, muy trabajadas, con patrones no muy complicados, pero con muchas horas de taller”, ha añadido Vázquez. Según ha explicado Ellen Mirojnick, el equipo llegó a confeccionar 7.500 piezas, incluidos sombreros, chales y abrigos.

Un buen vestuario, incide Jorge Vázquez, “siempre suma” y añade que una película envejece mejor si el vestuario está bien adaptado y “no se dejan llevar por las tendencia actuales. Te hace viajar a otro tiempo, sentirte un poco el Mr. Darcy de Jane Austen”.

