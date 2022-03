El Lollapalooza regresa con estrellas y bajas polémicas

Han pasado tres años de la última edición del Lollapalooza. A último momento, la pandemia forzó la cancelación del evento en 2020, y, claro, tampoco hubo edición en 2021, cuando la incertidumbre rodeaba todavía a los eventos masivos. Ahora, tres años después de la edición del 2019, el Lolla retorna: desde hoy al domingo se llevará a cabo en el Hipódromo de San Isidro una propuesta que presentará a más de cien artistas repartidos en cinco escenarios, entre los que destacan Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus.

Y que, además, llegará envuelta en polémica: con entradas agotadas para las tres jornadas, el festival sufrió la cancelación, a último momento, de C. Tangana, una de las cabezas de cartel en la jornada de apertura, que no llegó a un acuerdo con la producción en lo referente a la logística demandada para su set. La organización informó que tampoco serán de la partida Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard por circunstancias “relacionadas a la Covid-19”.

Sí estarán fuertes nombres de la escena internacional como Doja Cat, los raperos A$ap Rocky y Machine Gun Kelly o el DJ Martin Garrix. Entre las propuestas nacionales, en tanto, desfilarán Babasónicos, Wos, Él Mató a un Policía Motorizado, Nicki Nicole, Duki, Louta, L-Gante, Emmanuel Hourvilleur, Las Ligas Menores, Natalie Pérez, Bizarrap, Rosario Ortega y la leyenda del rock argentino Litto Nebbia, además de los paltenses de El Mató. Las tres jornadas que podrán seguirse en vivo de manera completa a través de cuatro canales de Flow.

