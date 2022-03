Murió el reconocido actor Arturo Bonín, a los 78 años

Arturo Bonín murió ayer a los 78 años, luego de atravesar un delicado momento de salud.

El actor, cuya útlima participación fue en la tira La 1-5/18, estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Susana Cart y sus hijos, Mariano y Julieta.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado que hizo llegar a los medios.

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Arturo Bonín. Agradecemos a todos los que nos han acompañado en esta difícil etapa y a todos los que sienten su pérdida”, reza el texto.

En el comunicado se destaca que Arturo “amó su profesión de actor y director, y ha tenido el privilegio de vincularse y compartir hermosos momentos con tantas personas que lo quieren y respetan”.

Por decisión de su familia, los restos de Arturo Bonín no serán velados, y hoy serán trasladados al cementerio de Chacarita, donde le darán el último adiós en una ceremonia íntima

Por au parte, la Asociación Argentina de Actores lo despidió con un sentido texto: “Con gran pena despedimos al actor Arturo Bonín, de prestigiosa trayectoria en teatro, cine y televisión. Estaba afiliado a nuestro sindicato desde 1973. Abrazamos en este momento de dolor a su compañera, la actriz Susana Cart, a sus hijos, familiares y seres queridos”.

“Cuando dije que quería ser actor, mi papá me llevó al médico. Se puso loco. Era un tipo bárbaro, pero agarró para cualquier lado. Estábamos a fines de los ‘50 y él imaginaba que el desarrollo pasaba por otro lado. Fuimos al clínico y le dijo: ‘Creo que me salió medio raro… quiere actuar’. El médico lo calmó, le dijo que no pasaba nada malo. Y mi viejo confió (en el médico) y me dio libertad”, había relatado Arturo en una entrevista sobre la anécdota a sus 17 años.

Comprometido hasta el final con su vocación, uno de los últimos trabajos de Arturo Bonín había sido en cine con Los Bastardos, una película que se estrenará en abril y en donde actuó con Nacha Guevara, Virginia Lago, Pablo Rago y Rodolfo Ranni, entre otras figuras.

Con más de 60 años de prolífica carrera, Bonín fue militante del teatro independiente y uno de los máximos referentes de Teatro por la Identidad.

En 1986 revolucionó en Otra historia de amor al interpretar una historia de amor homosexual en épocas que era tabú.

Hombre de perfil bajo, siempre ajeno a las polémicas, era Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y fanático de Boca.