Wanda fulminó a la China, pero aseguró que fue “hackeada”

Cuando todo parecía haberse calmado, otra vez Wanda Nara es noticia por mensajes que se publicaron en su cuenta oficial de Instagram y que involucran no solo a la China Suárez, si no también a un futbolista de River.

Y es que en la noche del lunes se viralizaron capturas de pantalla en las que se ven respuestas desde el Instagram de Wanda Nara en contra de Eugenia La China Suárez, pero lo curioso es que en esas respuestas Wanda habla de ella misma en tercera persona.

“Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados. Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado”, escribieron desde @wanda_nara en respuesta a un comentario de una seguidora.

Automáticamente luego de eso, en redes sociales comenzaron a especular con la posibilidad de que la empresaria argentina tuviera una cuenta trucha para hacer ese tipo de comentarios pero que se habría equivocado de cuenta.

Fue entonces cuando la red social de la rubia explotó de mensajes e historias en las que se dieron a conocer no sólo otros chats que serían con la China, si no también una captura de pantalla en la que se ven mensajes hacia Wanda de Esequiel Barco, actual jugador de River.

“Qué linda”, se lee de parte de la China a Wanda tras una foto que subió la esposa de Mauro Icardi posando. Después, otra vez la actriz argentina elogia a una de las hijas del matrimonio, en 2018: “La belleza de esta nena me hace mal. Es perfecta!!!”.

En otra captura Wanda le preguna a la China “¿cómo están?” y ella responde: “Todos tus hijos son perfectos. Bien! Chochas en Madrid. ¿Ustedes?”, a lo que la empresaria contestó que “ahora en el Caribe, después volvemos a Milán”.

En la captura publicada tras el supuesto hackeo, se ve que desde la cuenta de Barco le responen dos imágenes a Wanda. En una le contestan “sos perfecta, me tenés así (emojis de caritas con corazones en los ojos)” y en otra le responden a la rubia: “Podés ser tan perfecta”.

Aunque no se ve el nombre de la cuenta que envió esos mensajes, la influencer Juariu rápidamente tomó captura de la imagen de la cuenta del jugador, que es la misma que se ve en el chat.

El descargo de Wanda Nara

Tras el revuelo que se armó por los mensajes, Wanda contó que fue hackeada y que, finalmente, recuperó la cuenta. “Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y no pude aun recuperar. ¿Qué buscan?”, escribió en una historia.

Luego, cuando se despertó, hizo un descargo mediante distintas historias en las que ella misma le habla a la cámara. “Bueno, acá estoy después de una noche un poco larga. Intentaron hasta las 6 o 7 de la mañana seguir sacándome el perfil. En un momento ni siquiera existía más el nombre mío en Instagram”, dijo la empresaria y agregó: “No sé qué hicieron, si cerraron la cuenta o qué fue lo que pasó”.

Al final, aclaró que el estilo de ella no es decir las cosas mediante redes sociales porque ella ya habló con la persona que tenía que hablar -por la China- y le dijo “las cosas en la cara”.