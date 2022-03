Adrián Pallares contesta la amenaza de Jorge Rial

Luego de que Jorge Rial le declarara la guerra y amenazara con sacar a la luz a "su nuevo amor", dando a entender que es infiel a su esposa, Adrián Pallares salió a responderle en la segunda emisión de Socios en el espectáculos, el programa que conduce con Rodrigo Lussich en eltrece, y le dedicó un mensaje a su familia, que quedó en medio del escándalo.

"Quiero mandarle un beso enorme a mi familia. A Cecilia, a mis hijas Mía, Sol y Emma... Ayer hemos tenido un día complicado, movido pero bueno, estamos todos bien. Gracias a todos los que se han preocupado, que nos han llamado, pero estamos bien y felices por este programa", manifestó el periodista, que lleva más de un día siendo tendencia en las redes sociales. Y agregó: "Yo las amo y ellas lo saben". Por su parte, Lussich tomó la palabra para decirle a los televidentes que su ciclo es un lugar en el que van a poder encontrar "luz" y no "oscuridad".

Cabe recordar que la polémica se desató a raíz de la separación de Rial de Romina Pereiro y los rumores de romance con la también periodista Alejandra Quevedo, un tema en el que se centró el primer programa de los "Socios". "¡Qué difícil es esto! Estoy viendo lo que están tirando Pallares y Lussich", comenzó Jorge. Y agregó: "Yo si fuese Pallares estaría un poco preocupado, que no salgan los chats con Luque, ¿no? En medio del caso Maradona, que están en la causa... yo lo vi. Alto voltaje, pero bueno, van por ahí, no hay problema. Quizás mañana los vean porque son públicos"

Minutos más tarde, sumó una nueva amenaza contra su excompañero: "Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que no es nuevo, lleva tiempo. Voy a hablar de cuando estacionaba a la vuelta del canal, era un quilombo era eso, pero bueno, está todo bien". Además, insistió en que su separación de Romina no es definitiva y que no hubo terceros en discordia.

"Me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira, porque creo que fui muy generoso con ellos. Están donde están por el lugar que les dio un tipo como yo cuando en América los querían rajar... los querían rajar, no los querían como conductores y los impuse yo", concluyó y aseguró que mostrará los chats de Adrián con Leopoldo Luque.