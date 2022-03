Rial tildó a Pallares de infiel y mostrará chats picantes

El Rial-gate está que arde. Después de que confirmara su separación de Romina Pereiro, poniendo como motivo a la pandemia, Jorge Rial no deja de ser noticia. Ayer, cuando “Socios en el Espectáculo” debutó en El Trece, con los ex “intrusos” Adrián Pallares y Rodrigo Lussich a la cabeza, no evitaron el tema del momento: el supuesto romance de Rial con Alejandra Quevedo, periodista de C5N. Atento a lo que sucedía en la pantalla del canal del solcito, el conductor de “Sobredosis de TV” volvió a sus viejas prácticas y lanzó una feroz advertencia teñida de amenaza. “Esto de Pallares no me parece nada bien. Yo entiendo tu desesperación, pero hay cosas… ¡relax! Cuando te estalle a vos la bomba mañana, vamos a ver”, aseguró Rial, al frente de “Argenzuela” (Radio 10), que salía al aire al mismo momento que “Socios en el Espectáculo”. “Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, pasa que es clandestino. Hay fotos, videos y chats. Hay testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal, un quilombo era eso. Pero bueno, el amor es así chicos”, dijo Rial sobre Pallares, que hace más de veinte años está casado y tiene dos hijas. Pero eso no fue todo. Rial también advirtió con revelar información que vincularía a Pallares con la causa Maradona a través de una serie de mensajes de texto que intercambió con Leopoldo Luque. “Me comprometo a leerlos mañana (por hoy). Voy a explicar de dónde salía la información, a cambio de qué…”. Visiblemente decepcionado con la dupla, con la que compartió sus últimos años de tele, manifestó: “Realmente me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira. Fui generoso con ellos y están donde están gracias a un tipo como yo”. En este sentido, fue contundente: “No hay más códigos, se acabaron, no hay problema. Eran compañeros, me acuerdo cuando vinieron desde El Nueve... estaban desahuciados, la hicieron muy bien y son buenos profesionales. Todo esto es raro… Pero bueno, Adriancito, mañana (por hoy) a las once de la mañana leo todo”.