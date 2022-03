Alicia Barrios recordó el día en el que Pappo intentó violarla

La brutal violación en grupo que tuvo lugar en Palermo en los últimos días abrió debate sobre el machismo, la cultura de la violación y las conductas nocivas hacia la mujer que se han mantenido a lo largo de los años. Y el influencer Santiago Maratea trajo a colación una entrevista que Alicia Barrios le hizo a Norberto "Pappo" Napolitano en el que confrontó al músico por un intento de violación.

"¿Alguna vez violaste a una mujer? Hace 3 o 4 años era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Pappo, bajé al subsuelo del Luna Park y Pappo se me tiró encima y salí corriendo, ¿te acordás?", le planteaba la periodista al fallecido músico. "Pero la violación vos sabés cómo es: el tira y afloje de ambas partes... Uno siente ganas de violar gente tan linda como vos", respondió él.

Luego de que aquel fragmento del reportaje se viralizara en las redes, Barrios habló con Cristina Pérez en Cristina sin vueltas, por Radio Rivadavia, y recordó lo sucedido. "Yo era muy joven cuando Pappo me intentó violar. Me salvó la vida el hecho de que conozco bien el Luna Park", declaró la comunicadora que actualmente se desempeña como corresponsal acreditada en la Sala Estampa del Vaticano.

"Había un vestuario muy grande lleno de espejos donde hacían sombra los boxeadores. También se podía ir al baño ahí y cuando terminaron los recitales quise ir (...) e me empieza a acercar Pappo totalmente sacado. Miraba las imágenes y era mucho más gigante porque los espejos multiplicaban todo", recordó. Y subrayó: "Sentía que no podía salir, era una situación de una angustia espantosa. Estaban mal, sacados, fuera de sí".

Finalmente, Alicia pudo escapar por un pasadizo que daba a la calle y buscó refugio en el diario Crónica, donde la atendieron hasta que pudo recuperarse. "A pesar del terror que tenía dije: 'a este lo voy a esperar'", manifestó y aseguró que nunca perdió el miedo que le generó aquella experiencia. Así fue cómo se animó a enfrentar a Pappo cuando lo tuvo como invitado en su programa Noche de brujas.

"La nota terminó con el silencio de los dos. Yo tenía una cara de traste terrible, inmediatamente me levanté y me fui. Él, como si nada, nadie sabía nada y yo llamé a propósito para que supiera que mandaba... y estoy casi segura de que él se acordaba", contó y explicó que dada la época en la que sucedió, en el año 84, no se animó a hacer una denuncia ante la Justicia.