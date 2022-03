“Todo vuelve”: las redes revivieron a Beatriz Salomón

En base a una encuesta de dudosa procedencia, seguramente originada a partir de un estudio en la Universidad de Michigan, un youtuber se animó a decir alguna vez que Jorge Rial es uno de los argentinos más odiados por los argentinos, algo que él mismo, fiel a su estilo sobrador, celebró. Como muestra un botón es suficiente, decían las abuelas de antes, y qué mejor que hablar de los botones que se cosen en las redes sociales donde, cada vez que el ex “intruso” es tendencia por alguna razón o circunstancia negativa, no son sino insultos y críticas negativas las que el padre de Morena y Rocío recibe a diestra y siniestra. También le recuerdan la “maldición” de Salomón.

Desde que se alejó de la tevé, en mayo pasado, a causa del estrepitoso fracaso de “TV Nostra” -la “Ferrari que chocó” tras menos de un mes de aire en el prime time de América-, Rial nunca bajó el copete; a pesar de haber dicho, en aquel humillante momento, que lo que le estaba pasando -básicamente, el público le dio la espalda- debía servirle para aprender y cambiar algunas viejas formas de hacer televisión que, evidentemente, no estaban funcionando...

Y esas viejas formas de hacer tevé, en las que el vale todo por un punto de rating era la norma, fueron las que lo convirtieron -con su socio del momento, Luis Ventura- en uno de los más temidos de la pantalla chica.

Amenazas, insultos, críticas, burlas, puertas cerradas. Todo eso y más era disparado desde “Intrusos” para el que osara no darle una nota o, tal vez, dijera o hiciera algo que le molestara. El mote de “capo mafia” se empezó a escuchar en los pasillos y más allá, y él mismo se hizo cargo de ese sobrenombre el año pasado cuando decidió bautizar como “TV Nostra” a su gran fracaso televisivo.

Ahora bien, ¿para qué esta larga introducción sobre el “villano” favorito de las redes sociales? Porque Jorgito, que el próximo sábado vuelve a la televisión por la pantalla amiga de C5N, no la está pasando bien en el terreno personal.

A tres años de su matrimonio con Romina Pereiro, parece que el amor se terminó entre los tortolitos y él, dicen, ya estaría viviendo en un departamento de soltero en Palermo, mientras la simpática nutricionista se quedó en la casa que compartían en Belgrano.

Allegados a Rial aseguran que el anuncio del divorcio es inminente.

Y aunque no hay versiones oficiales, las extraoficiales se animan a hablar de una tercera en discordia: La Niña Loly. Una ex de Rial, y a quien él, tras su separación, se encargó de denostar en público y en privado.

Ante esta situación, y fiel a su estilo soberbio, Rial pidió clemencia.

“Agradezco la preocupación y las especulaciones periodísticas. No se sigan tirando tiros en los pies ni revuelvan pasados muy pisados. Con dejar a la familia en paz alcanza y sobra”, pidió el conductor de “Argenzuela” (Radio 10) en su cuenta de Twitter, y los tuiteros se hicieron un festín.

“Cosecharás tu siembra…”, “el karma”, “vos hablás de dejar la familia en paz? Si habrás cagad... la existencia de varias familias”, “Tomando de tu propia medicina” fueron algunos de los comentarios que le dejaron a su posteo, hasta que Salomón entró en escena y todo Twitter le recordó cómo le arruinó la vida.

“Creo que se olvidó de Salomón. Pero su karma llegó”, “Dejar a la familia en paz...frase potente si las hay en boca del que le destrozó la vida a Beatriz Salomón hasta llevarla a la muerte. Te deseo lo mismo y más”, “Dejar a la familia en paz dice el monstruo que se cargó a varias por un punto de rating. A Beatriz Salomón la llevaste a la tumba”, “Se llama KARMA y pega dónde más duele”.

¿Qué pasó con Salomón? Concretamente, Rial y Ventura, sabiendo que en “Punto Doc”, que se emitía antes de “Intrusos en la noche” por América, mostrarían un informe sobre las prácticas sexuales de Ferriols -marido de Beatriz- con sus pacientes en su consultorio médico, invitaron a la vedette y al mismísimo Ferriols con la excusa de una entrevista cualquiera. Mientras el otro programa salía al aire, una cámara grabó las reacciones del matrimonio.

“Me citaron a mí y a mi ex marido para ver cómo yo me enteraba en vivo de todo lo que no sabía”, dijo Salomón, muchos años después, durante una entrevista radial.

Tras ese escándalo, Salomón se divorció del cirujano y su profesión fue en descenso. Las propuestas laborales decayeron y ella no dudó en acusar no sólo a ese informe de “Punto Doc” sino sobre todo al mismísimo Rial por “exponerla” y “humillarla” con tanta maldad y morbo.

“Yo Beatriz Salomón te maldigo por el resto de tus días por infiel, trepador, inmundo, por hacer que nadie me contrate porque todos te temen” dejó inmortalizado en Twitter en noviembre de 2014.

Y llevó su pesar a la justicia pero partió sin haber podido celebrar una victoria.

Salomón murió a los 65 años, en 2017, como consecuencia de un cáncer de colón. Desde entonces, cada vez que su “verdugo” es tendencia, los tuiteros le refriegan su caso y su lucha por la cara.

“Karma”, es el comentario repetido y sus seguidores -en su mayoría haters- no se lo dejan pasar.

Ayer, por caso, en medio de un vivo de Instagram, una seguidora le nombró a Salomón y Rial explotó.

“¿Tomás algo para ser tan pelotuda? Perdoná que te trate mal. ¿Querés que te de los nombres de quiénes le cagaron la vida a Beatriz Salomón?”, lanzó, picante.

“Te voy a dar los nombres. El Flaco Tognetti, Mario Pergolini y Miriam Lewin. Ellos hicieron el informe, dos como conductores y Pergolini como productor. Si vas a hablar, por lo menos hablá con propiedad. Ya me cansan con toda esa mentira y ese verso, y todo”, dijo, visiblemente molesto.

“Otro de los responsables fue el marido (Ferriols). El marido fue el gran responsable de todo lo que pasó. No por su elección sexual, me chupa un huevo, sino porque la había engañado y la tenía engañada”, lanzó.

“Ya te di los tres nombres, andá a buscarlos a ellos. Pergolini, Daniel Tognetti que es un progre del carajo y Miriam Lewin, que hoy maneja no sé qué y es un ñoqui del Estado”, zanjó, indignado.