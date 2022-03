Aseguran que Jorge Rial se separó de Romina Pereiro

Una vez más, Jorge Rial y su esposa Romina Pereiro enfrentan rumores de separación en la pareja. Desde la cuenta de Los Ángeles de la Mañana, dieron a entender que Rial dejó la casa en la que compartían y que se va a divorciar de Pereiro. Como sucedió a principios de febrero, las versiones de pelea en la pareja vuelven a surgir. La relación entre Rial y Pereiro comenzó a mediados de 2017 y un año después tomaron la decisión de casarse, hecho que finalmente se concretó en abril de 2019 con una exclusiva fiesta para 90 invitados en Villa Urquiza. En el casamiento se mostraron como una familia ensamblada con las dos hijas de la nutricionista y las del conductor, Morena y Rocío. La relación cambió totalmente cuando Morena decidió criticar contra su padre en las redes sociales, incluyendo a su esposa en el ataque. En la tarde de este viernes, surgió una versión de que el conductor ya estaría separado de Pereiro y que inclusive habría abandonado la casa que compartían juntos. Desde que se casaron, no es la primera vez que hay rumores de ruptura en la relación. Desde la cuenta oficial del programa LAM (Los Ángeles de la Mañana), manejada por el periodista Ángel de Brito, lanzaron el enigmático. “Arrancamos tranqui. El conductor está separado, dejó su casa. Vive en Palermo en un depto. Y pronto anunciarán el divorcio en marcha. LAM chicos LAM” escribieron. A partir de esa publicación, rápidamente los apuntados por la gran mayoría fueron Rial y Pereiro, quienes serían los protagonistas. En noviembre pasado, surgieron rumores de que Jorge y Romina estaban separados. Jorge salió a desmentir y charló con De Brito. “Hablé con Rial porque había algunos rumores de separación con su mujer, Romina. Lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas, pero me dijo que no, que está todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé con él”, contó el periodista en ese momento.