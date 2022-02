Violenta pelea entre la “Negra” Vernaci y Jorge Rial

Tan inesperada como violenta fue la pelea que tuvieron este viernes Elizabeth Vernaci y Jorge Rial en los pasillos de Radio Pop.

Todo se desencadenó después de que se conoció la decisión de canal C5N de colocar al chimentero al frente del programa Sobredosis de TV, que se emite los sábados a la noche. El ciclo antes lo conducía Vernaci junto a Juan Di Natale.

Quien dio a conocer la novedad fue Marcela Tauro: “Acá, en los pasillos de Radio Pop, una pelea fuerte”, sostuvo en el programa Intrusos.

Y añadió: “La Negra Vernaci, a los gritos con un conductor: ‘Fracasado, forro pelotudo...’. Tuvo que ir el gerente de C5N para separar a ambos”. Luego, quien terminó confirmando la discusión fue la propia Vernacci en una nota con diario La Nación.

Sin dar detalles la locutora dijo que no esperaba “el ninguneo y el maltrato” del periodista. “No te lo esperás de alguien que te conoce”, puntualizó Vernaci sin decir las razones por las que discutieron.

Acto seguido, aclaró que ella no quería seguir en el programa: “Yo les avisé que no iba a estar en el 2022. No nos habíamos sentado a hablar, pero no era la idea seguir”.

Al aire, Vernacci hizo su descargo con sus oyentes: “El canal tiene todo el derecho a elegir, pero me llama la atención que Rial, que está en el mismo multimedio que nosotros, y al lado, no nos haya dicho nada ni a Juan ni a mí, pero capaz que se olvidó”

Finalmente, consultada por el portl Ciudad magazine, la locutora contó qué fue lo que pasó: “Yo ya estaba desvinculada del programa, no lo iba a hacer este año. Me pareció nada más que, como me enteré por los medios y Rial trabaja en el mismo multimedio, que yo tenía que ir a decirle ‘Hola, ¿qué tal? Vas a hacer el programa que estábamos haciendo nosotros’ y nada más que eso”.

Según la locutora ella estuvo llamando toda la mañana al periodista y éste no le respondió, algo que ella consideró como un “ninguneo”. “Y cuando salí a la calle a buscar algo al auto, él estaba ahí y le dije ‘che, no me atendiste en toda la mañana’. Me dice ‘sí, llamame por teléfono’. Le dije ‘si estás acá, hablémoslo ahora’, que sí, que no, y me dijo un montón de cosas desagradables en el medio de la calle”.

